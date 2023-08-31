برايتون يخطف فاتي من توتنهام!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أن كان النجم الشاب أنسو فاتي «20عاماً» لاعب برشلونة الإسباني، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى توتنهام الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة عام، من دون خيار بالشراء، إذا بإدارة برايتون تنجح في «قلب الطاولة» على «السبيرز»، وتفوز بالصفقة، بعد أن تعهدت بدفع الجزء الأكبر من راتب فاتي، طوال فترة الإعارة، ما يخفف الحمل كثيراً على «البارسا» الذي يعاني من عجز مالي مزمن.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير والخبير بسوق الانتقالات، عن أن فاتي يغادر إلى إنجلترا اليوم، من أجل الخضوع للكشف الطبي، قبل الإعلان بصورة رسمية عن الصفقة.

وكان والد فاتي نصحه بالموافقة على الرحيل عن برشلونة، طالما أن تشافي هيرنانديز المدير الفني أبلغه بأنه لا يضمن مشاركته أساسياً، ولا حتى الحصول على دقائق أكثر من تلك التي يلعبها، نظراً للمنافسة الكبيرة في هجوم «البلاوجرانا»، إذ هناك الجناح البرازيلي رافينيا، والإسبانيان جابي وفيران توريس، والمغربي عبد الصمد الزلزولي، وأيضاً الشاب الإسباني الصاعد بسرعة الصاروخ لامين لامال، بخلاف وجود رأس الحربة البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

ويذكر أن الأمور كلها كانت تسير في البداية تجاه الإعارة إلى توتنهام، ولكنها تحولت فجأة إلى برايتون الذي يبدو أنه قدم عرضاً أفضل للاعب ولناديه، وربما كانت فرصة مشاركة فاتي أساسياً في المباريات أكبر منها في توتنهام.