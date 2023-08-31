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الرياضي

«داليان سويوان» يحتضن «ضربة البداية» لـ «الأبيض الأولمبي»

«داليان سويوان» يحتضن «ضربة البداية» لـ «الأبيض الأولمبي»
31 أغسطس 2023 14:29

 
معتصم عبدالله (دبي)

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يخوض المنتخب الأولمبي يوم الأربعاء المقبل، أولى مبارياته، في التصفيات القارية المؤهلة إلي نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، أمام الصين «المستضيف»، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى، على ملعب «داليان سويوان»، في مدينة داليان جنوب مقاطعة لياونينج الصينية.
ويعد «داليان سويوان» الذي يتسع إلى 63 ألف متفرج، أحدث الملاعب الصينية التي كان من المفترض أن تحتضن نهائيات كأس آسيا 2023، قبل اعتذار الصين في مايو 2022 بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وانتقال الاستضافة إلى قطر في يناير من العام المقبل 2024.
ويطل الملعب على الواجهة البحرية لمدينة داليان، وهي مدينة رئيسية وميناء بحري في جنوب مقاطعة لياونينج.
في المقابل، ستكون مباراتي «الأبيض الأولمبي» الذي وصلت بعثته إلى الصين، في الجولتين الثانية والثالثة أمام المالديف 9 سبتمبر، والهند 12 سبتمبر على ملعب «مركز داليان الرياضي»، والذي يتسع بدوره 61 ألف مشجع، وجرى تشييده عام 2013 مقراً رئيسي للنادي الذي يحمل اسم المدينة.
‪‪ويُشارك في التصفيات 43 منتخباً تم تقسيمها إلى 11 مجموعة، بحيث تضم 10 مجموعات 4 منتخبات، بينما يتواجد في المجموعة الأخيرة 3 منتخبات، ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ 11، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، وتنضم إليها قطر الدولة المنظمة، للمشاركة في النهائيات التي تقام بالدوحة من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024
واستدعى الإسباني دينس سيلفا مدرب منتخبنا الأولمبي 26 لاعباً للتصفيات، وهم أحمد فوزي، أحمد محمود، نواف الحارثي، راكان وليد، زايد الزعابي «الجزيرة»، عيسى خلفان، محمد عباس «العين»، خالد توحيد، حمد فهد «الشارقة»، وليد راشد، ياسر حسن، سلطان عادل «اتحاد كلباء»، مايد الطنيجي، عبدالله عباس، محمد عبدالرحمن، علي عبدالعزيز «النصر»، سلطان البدواوي، حارب عبدالله سهيل «شباب الأهلي»، عبدالله عبدالعزيز «عجمان»، عبدالله الحمادي «الظفرة»، حمد المقبالي «الفجيرة»، إسماعيل الزعابي «البطائح»، فهد بدر «الإمارات»، عبدالعزيز البلوشي «الوحدة»، حمدان عبدالرحمن «حتا»، خميس المنصوري «بني ياس».

 

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