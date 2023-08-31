«مسلسل» مبابي أوشك على النهاية!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يصل «الميركاتو الصيفي» إلى نهايته مساء الجمعة أول سبتمبر، وتتضح الصورة بعدها تماماً بالنسبة لـ «مسلسل» كيليان مبابي الطويل، وما إذا كان يستقر به المقام، مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، أم يتم بيعه في اللحظات الأخيرة، قبل غلق سوق الانتقالات. وإذا كانت هناك مؤشرات إيجابية على استمراره مع ناديه الحالي، وتجديد عقده الذي ينتهي في «صيف 2024»، إلا أن حياة بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع منتخب «الديوك»، ما زالت مليئة بالغموض الشديد.

وحتى الآن لا يمكن لأي أحد أن يتكهن أو يتنبأ، أو يتوقع مع من يكمل مبابي هذا الموسم، إذا لم يستمر مع سان جيرمان، إذ أن ريال مدريد أبدى خلال هذه الساعات الأخيرة رغبة جامحة في الحصول على خدماته هذا الصيف، بسبب نقص القوة الهجومية للفريق، بعد إصابة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور واحتمال غيابه لما يقرب من الشهرين، بسبب تمزق في عضلة الفخذ الأيمن.

وحملت معظم رسائل مبابي عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، الكثير من الرموز والإشارات الغامضة ومقاطع الفيديو الغنائية التي لها دلالات معينة، ولكنها في الوقت نفسه تزيد الأمور غموضاً بشأن مستقبله.

ومن جانبها، نشرت صحيفة «آس» الموالية لـ «الريال» رسالة غامضة تتعلق بمستقبل مبابي، ولكنها على أية حال تعطي بصيص من الأمل لجماهير «الملكي» باقتراب وصول هذا الهداف الدولي الفرنسي.

غير أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني أوصد الباب تماماً أمام احتمالات وصول مبابي إلى مدريد هذا الصيف، عندما قال: أستبعد بنسبة 100% عقد أي صفقات جديدة لفريقنا هذا الصيف، وعلى أية حال، مازال أمامنا أكثر قليلاً من 24 ساعة لنعرف نهاية هذا المسلسل الذي شغل الرأي العام الكروي في العالم وليس فرنسا أو إسبانيا وحدهما، طوال فترة فتح سوق الانتقالات الصيفية.