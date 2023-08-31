الجمعة 1 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«مسلسل» مبابي أوشك على النهاية!

«مسلسل» مبابي أوشك على النهاية!
31 أغسطس 2023 14:13

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


يصل «الميركاتو الصيفي» إلى نهايته مساء الجمعة أول سبتمبر، وتتضح الصورة بعدها تماماً بالنسبة لـ «مسلسل» كيليان مبابي الطويل، وما إذا كان يستقر به المقام، مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، أم يتم بيعه في اللحظات الأخيرة، قبل غلق سوق الانتقالات. وإذا كانت هناك مؤشرات إيجابية على استمراره مع ناديه الحالي، وتجديد عقده الذي ينتهي في «صيف 2024»، إلا أن حياة بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع منتخب «الديوك»، ما زالت مليئة بالغموض الشديد. 

أخبار ذات صلة
«القارة العجوز» تترقب قرعة «الشامبيونزليج»
فينيسيوس يخرج من قائمة «السامبا»

وحتى الآن لا يمكن لأي أحد أن يتكهن أو يتنبأ، أو يتوقع مع من يكمل مبابي هذا الموسم، إذا لم يستمر مع سان جيرمان، إذ أن ريال مدريد أبدى خلال هذه الساعات الأخيرة رغبة جامحة في الحصول على خدماته هذا الصيف، بسبب نقص القوة الهجومية للفريق، بعد إصابة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور واحتمال غيابه لما يقرب من الشهرين، بسبب تمزق في عضلة الفخذ الأيمن.
وحملت معظم رسائل مبابي عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، الكثير من الرموز والإشارات الغامضة ومقاطع الفيديو الغنائية التي لها دلالات معينة، ولكنها في الوقت نفسه تزيد الأمور غموضاً بشأن مستقبله.
ومن جانبها، نشرت صحيفة «آس» الموالية لـ «الريال» رسالة غامضة تتعلق بمستقبل مبابي، ولكنها على أية حال تعطي بصيص من الأمل لجماهير «الملكي» باقتراب وصول هذا الهداف الدولي الفرنسي. 

غير أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني أوصد الباب تماماً أمام احتمالات وصول مبابي إلى مدريد هذا الصيف، عندما قال: أستبعد بنسبة 100% عقد أي صفقات جديدة لفريقنا هذا الصيف، وعلى أية حال، مازال أمامنا أكثر قليلاً من 24 ساعة لنعرف نهاية هذا المسلسل الذي شغل الرأي العام الكروي في العالم وليس فرنسا أو إسبانيا وحدهما، طوال فترة فتح سوق الانتقالات الصيفية.

باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
ريال مدريد
آخر الأخبار
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
الرياضي
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
اليوم 11:44
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
الاقتصادي
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
اليوم 11:40
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
الرياضي
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
اليوم 11:30
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
الرياضي
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
اليوم 11:00
حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة
الإمارات
حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©