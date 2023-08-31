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الرياضي

اللجنة العليا لسباق زايد الخيري تعلن برنامج 2023-2024

اللجنة العليا لسباق زايد الخيري تعلن برنامج 2023-2024
31 أغسطس 2023 14:11

 

 

أبوظبي (وام)


أعلنت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري البرنامج الكامل لسباقاتها الخيرية في 2023 - 2024، والذي يتضمن سباق أبوظبي الخيري، وسباق مصر، وسباق الولايات المتحدة الأميركية، وتقام جميعها خلال 2023، فضلاً عن ملامح وإجراءات النسخة الأولى، من السباق المزمع إقامته في الهند خلال عام 2024. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في فندق «إرث أبوظبي» برئاسة معالي الفريق «م» محمد هلال الكعبي، وحضور كافة الشركاء من مجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الهلال الأحمر، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية ممثلة في «فزعة»، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومجموعة قنوات أبوظبي الرياضية الشريك الإعلامي.
وأكد معالي الفريق «م» محمد هلال الكعبي، أن سباق أبوظبي الخيري سيقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في 4 ديسمبر 2023، في حلبة مرسى ياس، ضمن احتفالات الإمارات باليوم الوطني، وأن ريعه سيوجه للأبحاث والعلاجات المبتكرة الخاصة بأمراض السرطان، مشيراً إلى أن جوائزه المالية للفائزين بالمراكز الأولى تبلغ مليون درهم، وأن حملة الدعاية والترويج له ستبدأ منتصف سبتمبر المقبل، وتتضمن توزيع 50 آلف «كاب»، تحمل ألوان وشعار السباق على طلبة المدارس.
وقال إن سباق زايد الخيري انطلق في 2001 من أبوظبي، ويحمل رسائل إنسانية وخيرية عديدة تجسد مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ثم امتدت أياديه البيضاء إلى المؤسسات الخيرية والإنسانية في أميركا ومصر، وستصل إلى الهند في العام المقبل، بالتنسيق والتعاون مع سلطات ولاية كيرالا، والجالية الهندية في الدولة. 

 

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وعن موعد سباق زايد الخيري في مصر ومكانه، ذكر رئيس اللجنة أنه سيقام 29 ديسمبر 2023، بمنطقة أهرامات الجيزة، وأنه تمت مضاعفة جوائزه إلى 10 ملايين جنيه مصري، توزع على 10 آلاف فائز وفائزة بدلاً من 5 آلاف في العام الماضي، وأن تفاصيل السباقين في أبوظبي ومصر ستصدر بها بيانات تباعاً من قبل مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للجنة المنظمة العليا.
وأضاف: بالنسبة لسباق زايد الخيري في أميركا فإنه سينتقل هذا العام في نسخته السابعة عشرة من نيويورك إلى ميامي في ولاية فلوريدا، وسيقام في الرابع من نوفمبر 2023، بالتعاون والتنسيق مع سفارة الإمارات في واشنطن، ويوجه ريعه إلى المستشفى التخصصي لأبحاث الكلى، من خلال المؤسسة الوطنية لأبحاث الكلى «ناشيونال كيدني فاونديشن»، مشيراً إلى أن التعاون بين سفارة الدولة ودائرة أبوظبي للثقافة والسياحة لإقامة فعاليات مصاحبة على هامش الحدث هناك، كما أنه جاري توجيه الدعوات إلى العديد من الجهات لحضور الحدث والمشاركة في الفعاليات، ومنها الخطوط الجوية الرسمية العاملة في الإمارات، وعدة جهات سياحية في الدولة. 

وأضاف الكعبي: عقدنا اجتماعاً مع السلطات في ولاية كيرالا الهندية 18 يونيو الماضي، بالتعاون مع الجالية الهندية في الإمارات، وناقشنا إطلاق النسخة الأولى من سباق زايد الخيري في الهند بولاية كيرالا، والنجاحات المتوقعة له، خاصة أن عدد سكان الولاية يصل إلى 35 مليون نسمة، وأن الإقبال على المشاركة سيكون غير مسبوق، وسيتم عقد اجتماع آخر قريبا مع المسؤولين في وزارة الثقافة والشباب والسلطات الهندية والجالية لتحديد موعد ومكان وجوائز السباق الأول الذي نسعى أن يقام في عام 2024.
وتوجه الكعبي بالشكر والتقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راعي سباق زايد الخيري، وإلى كافة الشركاء من المؤسسات الحكومية، والقطاعين العام والخاص، متمنياً أن يتواصل نهر العطاء المتدفق بالخير لتمتد أياديه البيضاء إلى كل بقاع العالم في النسخ المقبلة.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور يندري فينتورا الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجزعية شرحاً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا الحديثة للكشف المبكر عن مختلف أنواع السرطانات، والنقلة النوعية التي حدثت في الإمارات في هذا المجال، من خلال تطبيق مبادرات وبرامج مبتكرة، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية في التشخيص والكشف المبكر وأساليب العلاج، وكذلك في مجال الأبحاث العلمية. 

وقدم محمد الشاطري من مجلس أبوظبي الرياضي عرضاً تفصيلياً عن البرنامج الزمني لسلسلة السباقات الخيرية في 2023-2024، واستعرض بعض التفاصيل الخاصة بالتجهيزات لسباق أبوظبي الخيري وشكل ميدالياته، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع شركة «جولدن ستيتش للخياطة»، لتوفير الزي الرياضي للمتسابقين في سباق أبوظبي الخيري الذي يشمل 3 فئات لمسافات 3 و5 و10 كم في حلبة مرسى ياس.

الإمارات
ماراثون زايد الخيري
محمد هلال الكعبي
أميركا
مصر
الهند
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