الاتحاد والهلال.. «كلاسيكو النجوم»



الرياض (أ ف ب)



تتجه الأنظار «الجمعة» إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة مسرح «الكلاسيكو» بين الاتحاد المتصدر حامل اللقب، والهلال بطل الموسم قبل الماضي، في قمة المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويتصدر الاتحاد الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وهو نفس عدد الأهداف التي هز بها الشباك في أقوى هجوم في الدوري حتى الآن بقيادة المغربي عبد الرزاق حمدالله ثاني لائحة الهدافين، والنجم الفرنسي كريم بنزيمة، فيما حافظ على نظافة شباكه في المراحل الأربع.

ويتفوق الاتحاد بفارق الأهداف على جاره الأهلي وبفارق نقطتين أمام الهلال الذي سقط في فخ تعادل مخيب أمام ضيفه الفيحاء 1-1 في المرحلة الثانية.

وستكون قمة الغد أول اختبار حقيقي للاتحاد الذي على الرغم من انتصاراته الأربعة المتتالية لم يصل بعد إلى قمة مستواه، ويحاول تأكيد صدارته ورد الاعتبار أمام الهلال الذي أخرجه قبل أقل من شهر من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربي بالفوز عليه 3-1.

ويمني الاتحاد النفس بتعافي النجم والهداف السابق لريال مدريد الإسباني بنزيمة، بعد إصابته في المباراة الماضية أمام الوحدة وغيابه عن تدريبات الأربعاء، والأمر ذاته بالنسبة للبرازيلي فابينو تافاريز.

وقال مهاجمه البرازيلي رومارينيو إن الفريق متحمس لمواجهة الهلال «سنقدم كل ما لدينا للفوز بالمباراة، وهذا أمر طبيعي، لأنها مهمة وستعطينا دافعاً قوياً للبقاء في القمة».

وفضلاً عن حمدالله ورومارينيو، يملك الاتحاد أسلحة مهمة مثل البرازيلي إيجور كورونادو، والفرنسي نجولو كانتي، والبرتغالي جواو فيليبي «جوتا»، وأحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي.

في المقابل، يتطلع الهلال إلى تأكيد أفضليته على مضيفه، وإلحاق الخسارة الأولى به في الدوري وانتزاع الصدارة منه ولو مؤقتاً، كون الأهلي يحل ضيفاً على الفتح «السبت».

وشدد مدربه البرتغالي جورجي جيزوز على قوة دفاعه في التصدي للهجوم الاتحادي، وقال: «السنغالي خاليدو كوليبالي قيمة كبيرة، ووجوده إلى جانب حسان تمبكتي المنضم حديثاً من الشباب في التشكيل الأساسي، يعزز دفاع الهلال ويجعله أكثر صلابة».

ويبرز في الهلال نخبة من النجوم العالميين والمحليين يتقدمهم البرازيلي نيمار المرشح لبدء مسيرته مع فريقه الجديد، منذ انتقاله إلى صفوفه قادماً من باريس سان جيرمان.

وعاد نيمار الذي كان يعاني من إصابة طفيفة إلى التدريبات الجماعية، وذكرت مصادر في النادي أنه «سيتواجد في قائمة المباراة، لكن مشاركته ستكون في جزء منها، ولن يشارك من البداية».

ويبرز أيضاً الوافدون الجدد الصربيان ألكسندر ميتروفيتش، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيش، والحارس الدولي المغربي ياسين بونو الذي حافظ على نظافة شباكه في المباراتين اللتين خاضهما عقب انتقاله من إشبيلية الإسباني.