بافارد يغادر البايرن إلى الإنتر



ميلانو (أ ف ب)

انضم المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافارد رسمياً إلى الإنتر الإيطالي، وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي، بعد أربعة مواسم، قضاها مع بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

ولم يفصح الإنتر عن مدة العقد، إلا أن وسائل إعلام أشارت إلى أن النادي الإيطالي سينفق 30 مليون يورو للحصول على خدمات المدافع البالغ 27 عاماً، علماً أن المبلغ يمكن أن يصل إلى 32 مليوناً حسب نتائج «النيراتزوري».

قال الإنتر في بيان بعد التعاقد مع بطل مونديال 2018: «بنجامان بافارد هو لاعب الإنتر».

ووصل بافارد إلى ميلانو، واجتاز الفحص الطبي الروتيني، قبل إضفاء الطابع الرسمي على انتقاله.

وأعرب بافارد الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ في يونيو 2024، عن رغبته في اكتشاف بطولة أخرى، بعد أن أمضى سبع سنوات في ألمانيا، حيث لعب مع شتوتجارت من 2016 إلى 2019، ثم بايرن ميونيخ لمدة أربع سنوات، فاز معه خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الألماني «2020 و2021 و2022 و2023»، وكأس ألمانيا «2020»، والكأس السوبر المحلية «2020 و2022»، ودوري أبطال أوروبا «2020»، والكأس السوبر الأوروبية «2020»، ومونديال الأندية «2020».

وسيكون بافارد أيضاً قادراً على اللعب في مركز قلب الدفاع في الإنتر، وفقاً لرغبته في تطوير مسيرته.

وبدأ الإنتر، صاحب المركز الثالث ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، موسمه بانتصارين على مونتسا وكالياري، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ميلان ونابولي حامل اللقب.