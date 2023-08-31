الجمعة 1 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بافارد يغادر البايرن إلى الإنتر

بافارد يغادر البايرن إلى الإنتر
31 أغسطس 2023 13:25

 
ميلانو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
روما تشعل النيران قبل موقعة ميلان!
لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما

انضم المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافارد رسمياً إلى الإنتر الإيطالي، وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي، بعد أربعة مواسم، قضاها مع بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم.
ولم يفصح الإنتر عن مدة العقد، إلا أن وسائل إعلام أشارت إلى أن النادي الإيطالي سينفق 30 مليون يورو للحصول على خدمات المدافع البالغ 27 عاماً، علماً أن المبلغ يمكن أن يصل إلى 32 مليوناً حسب نتائج «النيراتزوري».
قال الإنتر في بيان بعد التعاقد مع بطل مونديال 2018: «بنجامان بافارد هو لاعب الإنتر».
ووصل بافارد إلى ميلانو، واجتاز الفحص الطبي الروتيني، قبل إضفاء الطابع الرسمي على انتقاله.
وأعرب بافارد الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ في يونيو 2024، عن رغبته في اكتشاف بطولة أخرى، بعد أن أمضى سبع سنوات في ألمانيا، حيث لعب مع شتوتجارت من 2016 إلى 2019، ثم بايرن ميونيخ لمدة أربع سنوات، فاز معه خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الألماني «2020 و2021 و2022 و2023»، وكأس ألمانيا «2020»، والكأس السوبر المحلية «2020 و2022»، ودوري أبطال أوروبا «2020»، والكأس السوبر الأوروبية «2020»، ومونديال الأندية «2020».
وسيكون بافارد أيضاً قادراً على اللعب في مركز قلب الدفاع في الإنتر، وفقاً لرغبته في تطوير مسيرته.
وبدأ الإنتر، صاحب المركز الثالث ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، موسمه بانتصارين على مونتسا وكالياري، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ميلان ونابولي حامل اللقب.

بايرن ميونيخ
إنتر ميلان
بنجامين بافارد
آخر الأخبار
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
الرياضي
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
اليوم 11:44
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
الاقتصادي
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
اليوم 11:40
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
الرياضي
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
اليوم 11:30
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
الرياضي
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
اليوم 11:00
حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة
الإمارات
حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©