«الساحر» يحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في كازان



أبوظبي (الاتحاد)



حصد الجواد «الساحر» لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين التي أقيمت في مضمار كازان الدولي للفروسية، في ختام المحطة التاسعة لسلسلة سباقات الكأس الغالية التي احتضنتها كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

أقيم السباق الكأس الغالية ضمن مهرجان اليوم الوطني لجمهورية تتارستان الثالث والثلاثين، وسط حضور جماهيري كبير تخطى 30 ألف متفرج، وشهد مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة والفعاليات المصاحبة للكرنفال الاحتفالي الذي تضمن أيضا 20 سباقا وحفل بأجواء مميزة عكست تراث وثقافة وفنون تتارستان واحتفالاتها الوطنية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير لتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم، انطلاقا من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتباره إرثا أصيلا من تراث الإمارات الوطني وامتدادا لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ونجح الجواد «ساحر» المنحدر من نسل «نظام، جيزابيل بنت دورمان» بطل نسخة الكأس الغالية في موسكو عام 2021، للمالك مردوخوفيتش ادوارد، بإشراف المدرب خاتورتسيف وقيادة الفارس شيجوشيف عيدمير من إضافة انجازا جديدا لمسيرته وتحقيق اللقب رقم 11 من أصل 19 مشاركة بعد فوزه الثمين والرائع بلقب الكأس الغالية في كازان التي شهدت مشاركة 13 خيلا في السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وحظي بمشاركة مميزة من قبل نخبة وأفضل مرابط الخيول العربية في روسيا.



وفرض «ساحر» سيطرته المطلقة على مجريات السباق وتصدر مجموعة الخيول منذ البداية وحتى خط النهاية برغم مزاحمته عند منعطف النهاية من قبل «توفيق» الذي لم يقاوم طويلا أمام اندفاع وقوة «ساحر» في عمق المستقيم، ليقتنص اللقب عن جدارة وبراعة واتقان، وتمكن البطل من قطع مسافة السباق بزمن 02:05.07 دقيقة، وجاء بالمرتبة الثانية «توفيق» للمالك تشاكشوف وإشراف المدرب سيمينوف سلطان وقيادة الفارس أولوبييف حمزات، فيما حل بالمرتبة الثالثة «دراجون فلاي تيرسك»، للمالك موردوخوفيتش وإشراف المدرب خاتور تسيف وقيادة الفارس باتويف عليم.

شهد السباق وتوج الفائزين حمد راشد الحبسي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة دولة الإمارات في موسكو وسعيد خليفة المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بحضور المالك والمدرب والفارس وممثلي الهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا وإدارة مضمار كازان الدولي للفروسية.

من جانبه قال الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية: «يمثل الوصول للمحطة الروسية التاسعة امتدادا مهما وثريا لأجندة سباقات سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في المضامير العالمية، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة لمسيرة الحدث يقودنا لمراتب عالمية بسباقات الخيل العربية».

أضاف: «إن ما تحققه الكأس الغالية بجميع محطاتها، تمثل نموذجاً فذاً لمدى اهتمام الإمارات وقيادتها الرشيدة ونهجها الحكيم برفعة الخيل العربية ودورها الريادي في تقديم أفضل الفرص والدعم والمساهمات الكبيرة لتنمية حضور الخيل العربي في مشهد السباقات العالمية»، مبيناً أن الإمارات تتمتع بشراكات استراتيجية وعلاقات تاريخية وطيدة مع روسيا في كافة القطاعات والمجالات، ويمثل تنظيم المحطة التاسعة في كازان ثمرة العلاقات الثنائية المميزة والروابط المتينة التي تجمع البلدين.

من جهته قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «حققت محطة كازان الروسية صورة تنظيمية رائعة بكافة المقاييس، وأسهمت بمضاعفة النجاحات المبهرة للكأس الغالية، حيث شهدنا سباقا مثالياً قويا ضمن الفئة الأولى بجانب الحضور الجماهيري المثالي والأصداء الإعلامية الواسعة والمشاركة القوية من أفضل مرابط الخيل العربي في روسيا والحضور الدبلوماسي الرفيع، » مشيدا بالجهود التنظيمية للهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا ومضمار كازان الدولي الذي يحتضن الحدث للمرة الأولى بالتزامن مع الأعياد الوطنية لجمهورية تتارستان، ما يؤكد القيمة والمكانة المتقدمة للكأس الغالية ودورها في تعزيز أطر التعاون ومد جسور التواصل مع مختلف شعوب وثقافات العالم«.

وعبر سعيد خليفة المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية عن سعادته بنجاح السباق وقال:»نعرب عن سعادتنا وفخرنا بما شاهدناه في مضمار كازان الدولي، حيث الحضور الجماهيري الكبير والكرنفال الاحتفالي والسباقات التنافسية بجانب الفعاليات المصاحبة، مشيدا بالمشاركة القوية لنخبة ملاك ومربي الخيل العربي وأفضل المرابط الروسية في سباق الكأس الغالية، مبينا أن نجاحات سباق كازان إضافة مهمة لمسيرة الحدث الذي لاقى ترحيبا واسعا وكبيرا من قبل جميع الهيئات والمؤسسات والجماهير والملاك والمربين، ما يمثل مفخرة كبيرة في مسيرة الحدث الغالي".