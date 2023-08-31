برنامج إعداد بدني للاعبي الأولمبياد الخاص بنادي الثقة للمعاقين



الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الثقة للمعاقين برنامج إعداد بدني وفني للاعبي الأولمبياد الخاص بالنادي استعدادا للموسم الجديد وللوصول باللاعبين إلى المستويات المأمولة للمنافسة على كافة البطولات.

أكد أحمد سالم المظلوم السويدي أن نادي الثقة للمعاقين يسعى دائما للمنافسة على كافة البطولات لذا يعمل مجلس إدارة النادي إلى توفير كل سبل الدعم من أجل تنفيذ أحدث البرامج الفنية والبدنية بإشراف مدربين مؤهلين على أعلى المستويات لتأهيل لاعبي النادي من ذوي الإعاقات المختلفة للمنافسة على كافة البطولات سواء المحلية أو الدولية.

وفي نفس السياق أكد محمد بخاتي المشرف العام على الإعاقة الذهنية بأن برنامج الإعداد البدني والمهاري للاعبين يمر بعدة مراحل بإشراف مدربين على أعلى مستوى من الكفاءة، حيث تشمل المرحلة الأولى من البرنامج على قياس الوزن والسرعة واللياقة البدنية والتحمل ثم الانتقال للمرحلة الثانية وهى فترة الإعداد البدني العام والمرحلة الثالثة وهى الاختبارات للوقوف على المستويات الفنية والبدنية للاعبين ووضع خطط فردية وتأهيلية للاعبين للوصول بالللياقة البدنية والفنية إلى المستويات المأمولة للمشاركة في الاستحقاقات المحلية والدولية القادمة.