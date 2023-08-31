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الرياضي

زيارة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بميدان الذيد للهجن

زيارة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بميدان الذيد للهجن
31 أغسطس 2023 13:30

 
الذيد (الاتحاد) 

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تفقد وفد من دائرة الأشغال العامة بالمنطقة الوسطى ومجلس الشارقة الرياضي الأعمال الإنشائية النهائية بميدان الذيد لسباقات الهجن، والتي تم إنجازها مؤخراً في أرضية الميدان، ومتابعة مراحل التنفيذ.
جاء ذلك بحضور مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، والمهندس خليفة الدرمكي مدير دائرة الأشغال العامة في المنطقة الوسطى، وممثلي مجلس الشارقة الرياضي المهندس خليفة السويدي، والمهندس محمد طارق.
وأشاد مطر علي بن هويدن الكتبي خلال الزيارة بمستوى التعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ودائرة الأشغال العامة لتعزيز مسيرة العمل المشترك لخدمة المواطنين من ملاك الهجن وتطوير رياضة سباقات الهجن في إمارة الشارقة.
وأكد أن الزيارة جاءت للاطلاع على مستوى الأعمال الإنشائية النهائية وما تم إنجازه مؤخراً في أرضية الميدان الذيد، كما تمت مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاختصاص بالأعمال التطويرية بأرضية الميدان. 

الشارقة
الذيد
الهجن
مجلس الشارقة الرياضي
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