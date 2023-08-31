18 ميدالية تمنح الصين لقب مونديال رفعات القوة



دبي (الاتحاد)



انتزع منتخب الصين المركز الأول في بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2023» التي أسدل الستار عليها بصالة هيلتون الحبتور سيتي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم حينما حلق «التنين» بـ 18 ميدالية في «النخبة» متصدرا الترتيب العام للدول برصيد 9 ذهبيات، و6 فضيات، و3 برونزيات تلاه إيران في المركز الثاني بـ 6 ميداليات «3 ذهبيات، 2 فضة- برونزوية»، فيما احتل منتخب نيجيريا المرتبة الثالثة بإجمالي 7 ميداليات، فيما كان المركز الرابع من نصيب المنتخب الأوكراني بـ 6 ميداليات وحل المنتخب المصري خامسا بخمس ميداليات ملونة، فيما شهدت نسخة دبي تحطم 7 أرقام عالمية.



كان حفل ختام البطولة قد بدأ بالسلام الوطني أعقبه فيديو الدول التي شاركت في الحدث العالمي وقام الاتحاد الدولي بتكريم ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة وماجد العصيمي مدير البطولة وأحمد الحمادي نائب مدير البطولة وعيسى مخشب ممثلا لنادي دبي لأصحاب الهمم وقادر قمر الزمان المدير الفني للاتحاد الدولي لرفعات القوة فيما قدم بالرقاد درعا تذكاريا لخورخي مورينيو، وتسلم عماد رمضان رئيس بعثة مصر علم استضافتها للنسخة الجديدة «2025» مرحبا بالوفود بمصر.

ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته ودعمه للحدث وخورخي مورينيو رئيس الاتحاد الدولي لرفعات القوة البارالمبية واللاعبين والحكام وأعضاء اللجنة المنظمة والرعاة شركاء النجاح وفرق العمل والمتطوعين، وقال: إن بطولات دبي باتت علامة فارقة في رياضة «أصحاب الهمم» محققة العديد من المكاسب للمشاركين ونتطلع لمواصلة مسيرة النجاح في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من قيادتنا الرشيدة".

وأثنى ماسيمو داجية نائب مدير الرياضة في الاتحاد الدولي لرفعات القوة البارالبية على التنظيم موجها الشكر إلى دبي على استضافة هذا الحدث العالمي الذي يجسد مكانتها في خريطة أصحاب الهمم العالمية، وقال: الدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم وتمكين أصحاب الهمم كان له المردود الإيجابي على مسيرة رياضة هذه الفئة على كافة الصعد.

من جانبه وجه ماجد العصيمي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته للحدث ودعمه المتواصل لأصحاب الهمم ومجلس دبي الرياضي والرعاة وأجهزة الاعلام المختلفة والمتطوعين وكل فرق العمل، مؤكدا حرص الدول والأبطال على التواجد في بطولات دبي يعكس قيمتها والمستوى العالي الذي وصلت إليه، مبينا أنهم في اللجنة المنظمة يسعون لمواصلة تطوير كل البطولات من أجل أن تحقق أهدافها الكاملة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الدمج الكامل وتمكين أصحاب الهمم من خلال الرياضة التنافسية.