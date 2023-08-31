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الرياضي

رئيس «الرابطة الصينية» يتورط في «انتهاكات جسيمة»

رئيس «الرابطة الصينية» يتورط في «انتهاكات جسيمة»
31 أغسطس 2023 12:32

 
بكين (د ب أ)

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ذكرت اللجنة التأديبية بالحزب الشيوعي في مقاطعة هوبي الصينية، أن رئيس رابطة الدوري الصيني لكرة القدم يخضع للتحقيق بشأن الاشتباه في تورطه بانتهاكات جسيمة للقانون، وتم فتح تحقيق ضد ليو جون، المشتبه به في تورطه «بانتهاكات جسيمة للقانون». ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن الأعمال الخاطئة التي ارتكبها ليو ولكن العبارة المستخدمة يمكن أن تشير إلى وجود مزاعم فساد.
مؤخراً، قامت هيئات مراقبة الفساد باستهداف مسؤولين بارزين في كرة القدم، من بينهم تشن تشيوان، رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم.
وتعتبر مزاعم الفساد في كرة القدم الصينية بمثابة انتكاسة كبيرة للرياضة، ويعد شي جين بينج رئيس الصين مشجعاً كبيراً لكرة القدم، ويريد أن يجعل بلاده من بين الدول الكبرى في هذه الرياضة، ولكن فريق الرجال تأهل مرة واحدة فقط لكأس العالم، كما أن مشهد كرة القدم في البلاد تلوث بمزاعم الفساد واسعة النطاق.

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