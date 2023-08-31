حارب والسناني والمونديالي نجوم «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)



حصد حارب عبدالله سهيل نجم شباب الأهلي الصاعد، كأس أفضل لاعب، في الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، في استفتاء «شبكة سبورت فور أوول» بنسبة 25% من الأصوات، متفوقاً على الفرنسي يوسف نياكاتي مهاجم بني ياس 24%، كما اقتنص حارس الوصل خالد السناني «قفاز الإجادة» بصفته أفضل حارس في الجولة برصيد 62%، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه حارس الوحدة محمد الشامسي 15%.

وفي فئة أفضل حكم، واصل «المونديالي» محمد عبدالله تألقه للجولة الثانية على التوالي، وحصل على جائزة أفضل حكم في الجولة بنسبة أصوات إجمالية 65%، بعدما أدار «ديربي العاصمة» بين الجزيرة والوحدة بكفاءة.

وقال عبدالعزيز عبد الله، مدير شبكة سبورت فورأوول: «سعداء للغاية بقدرة الشبكة على مواصلة نجاح تنظيم الاستفتاء الأسبوعي، لاختيار نجوم «دوري أدنوك للمحترفين» للعام السادس على التوالي، والذي وُلِدَ موسم 2018-2019 من اللحظة الأولى بتفاعل ومشاركة واسعة من جمهور ومتابعين الشبكة، ومساهمة فاعلة من الخبراء الفنيين والإعلاميين الرياضيين، مما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للاستمرار في تطوير المحتوى بشكل عام، وتحسين آلية الاستفتاء، والفقرات الأخرى المرتبطة بشكل مباشر بالتغطية الإعلامية لكافة الأنشطة الرياضية المحلية والخليجية والعربية.

وأضاف: جوائز استفتاء الأفضل في «دورينا»، لا تتوقف فقط على مسابقة نجم الجولة، لدينا أيضاً «جائزة نجم الشتاء»، بعد نهاية الدور الأول، وجائزة «نجم الموسم»، والتي نقدمها لفئات عديدة خلال الحفل السنوي في ختام العام الرياضي.

وتوجه عبدالعزيز عبدالله بالشكر إلى القائمين على الاستفتاء من فريق عمل الشبكة والخبراء وجمهور المنصة، وقدم الشكر كذلك للرعاة الرسميين والشركاء، ولجميع وسائل الإعلام التي ساهمت في نشر وتداول أخبار الاستفتاء على مدار الموسم.

ويذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الأسبوعي يقتصر على مباريات مسابقة دوري المحترفين، وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للتصويت الجماهيري لمتابعي الشبكة.