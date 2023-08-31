روما تشعل النيران قبل موقعة ميلان!



روما (أ ف ب)

حظي المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، باستقبال مخصص عادة لنجوم الروك، عندما وصل إلى العاصمة الإيطالية، لينضم إلى نادي روما، واعتبره أنصار الفريق بأنه المنقذ، قبل مواجهة ميلان المتجدد «الجمعة»، في افتتاح الجولة الثالثة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

قد يكون لوكاكو قد وقّع على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط من تشيلسي الإنجليزي، لكن ذلك لم يكن مهماً لآلاف المشجعين الذين تسببوا بفوضى في مطار تشامبينو.

وأشعل أنصار روما النيران وأطلقوا الهتافات، ما تسبب بإلحاق الأذى ببعض السيارات عندما تسلق المشجعون لإلقاء نظرة على لوكاكو، وهو يخرج من طائرة مالك روما الأميركي دان فريدكين.

وتتبع حوالي 50 ألفاً من أنصار روما فريدكين عبر الإنترنت، بينما كان يقود طائرته الخاصة من إنجلترا لاصطحاب لوكاكو من بروكسل، ثم التوجه إلى روما، كان ذلك نوعاً من الدخول الاستعراضي الذي كان من شأنه أن يجعل رئيس ميلان السابق الراحل سيلفيو برلوسكوني فخوراً.

وبغض النظر عما إذا كان لوكاكو غير مرغوب به في تشيلسي، كما أوضحت إحدى اللافتات في تشامبينو، إلا أن أنصار روما توجوا المهاجم البالغ 30 عاماً «ملك روما الجديد».

ويبدو أن مالك روما رجل الأعمال الملياردير فريدكين الذي أعار طائراته «سبيت فاير» من أجل فيلم هوليوود الرائج «دنكيرك»، يهوى الاستعراض.

فقبل عامين، فاجأ الجميع بتعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للإشراف على الفريق، وفي الصيف الماضي قدّم روما نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في استعراض ضوئي في دار الأزياء الشهير «فندي».

ويُعد وصول لوكاكو بمثابة دفعة كبيرة لنادي العاصمة، لا سيما في ظل الغياب المستمر للمهاجم الإنجليزي تامي إبراهام المصاب في ركبته أواخر الموسم الماضي، وتواجد أندريا بيلوتي وحيداً لقيادة خط الهجوم، كما أن الموسم المحلي الجديد لم يبدأ بطريقة مثالية، حيث حصلت كتيبة مورينيو على نقطة واحدة من مباراتين حتى الآن.

لم تكن الأمور تشير إلى التفاؤل عشية مواجهة ميلان، لا سيما مع وجود شكوك حول عدم مشاركة ديبالا أيضاً لإصابة في الفخذ.

وأقرّ مورينيو الأسبوع الماضي أن روما ليس في المعركة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، لكن في حال عدم إصابة لوكاكو، فإن فريق العاصمة يملك القوة الكافية لتغيير هذا التقييم.

من غير المرجح أن يشارك لوكاكو ضد ميلان، لأنه لم يستعد كما يجب للموسم الجديد في ظل مشاكله مع نادي الإنتر الذي كان يتوقع أن يستمر في صفوفه، بعدما أمضى الموسم الماضي في صفوفه على سبيل الإعارة، وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن اللاعب نكث بوعده وسط سخط أنصار الإنتر.

وسيعود مورينيو للجلوس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، بعد انتهاء فترة عقوبته لمباراتين، وسيتعين عليه إيجاد التكتيك اللازم لإيقاف ميلان الذي بدأ الموسم بقوة، مدعوماً ببعض الوجوه الجديدة.

سجّل الوافد الجديد المهاجم الأميركي كريستيان بوليسيك، وهو لاعب سابق آخر في تشيلسي، هدفاً في المباراتين الافتتاحيتين لميلان، بينما تألق الهولندي تيجاني رايندرز والإنجليزي روبن لوفتوس- تشيك في خط الوسط الذي فقد ساندرو تونالي لمصلحة نيوكاسل يونايتد، والجزائري إسماعيل بن ناصر بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

يتساوى ميلان بطل عام 2022 برصيد 6 نقاط مع نابولي بطل الدوري الموسم الماضي، وسيستضيف الأخير لاتسيو المتعثر بلا رصيد، على الرغم من خوضه مباراته الأولين ضد ليتشي المتواضع وجنوى الصاعد إلى الدرجة الأولى.

لا يبدو نابولي متأثراً بالضغوطات جراء دفاعه عن لقبه، وبدأ الموسم الجديد بقوة، ما جعل أنصاره يأملون في أن يتمكنوا من فعل ما لم يستطع النجم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا فعله من خلال الاحتفاظ باللقب.