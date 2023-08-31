الجمعة 1 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

حدث مع أتلتيكو.. 10 أهداف بنسبة استحواذ 44%

حدث مع أتلتيكو.. 10 أهداف بنسبة استحواذ 44%
31 أغسطس 2023 12:30

 
سلطان آل علي (دبي)

أخبار ذات صلة
كلوزه يُتوج بجائزة تقديرية
«جلوب سوكر» توقع اتفاقية مع «الليجا»


تمكّن أتلتيكو مدريد من الانتصار بنتيجة كاسحة على منافسه رايو فايكانو في ختام الجولة الثالثة من الليجا، واكتسحت فرقة المدرب سيميوني المنافس بسباعية نظيفة، جعلت الفريق العاصمي صاحب أقوى خط هجوم في الدوريات الخمسة الكبرى بـ10 أهداف (متساوياً مع موناكو الفرنسي).
وقد كان الاستثناء في فوز أتلتيكو الكاسح هو أنّه لم يكن الطرف الأكثر استحواذاً في اللقاء، ورغم أنّ أسلوب الفريق المتعارف عليه هو الدفاع وترك الاستحواذ للمنافس، إلا أنه من الصعب أن يسجل أي فريق 7 أهداف دون أن يستحوذ أكثر من المنافس، وقد بلغ استحواذ أتليتكو مدريد في اللقاء 44% فقط، مقابل 56% لرايو فايكانو، غير أنّ كتيبة المدرب سيميوني سددت 17 مرة في المباراة، منها 10 على المرمى. في حين أنّ فايكانو سدد 12 مرة منها 3 على المرمى فقط.
وأظهرت الأرقام نجاعة عالية للاعبي المدرب سيميوني، حيث سجلوا 7 أهداف من 10 تسديدات على المرمى فقط بنسبة 70% من الفرص، وتفوق فايكانو على مستوى الركنيات بـ8 مقابل 3. كما كان صاحب التمريرات الأعلى بـ477 تمريرة ونسبة دقة 78%، بينما أتلتيكو مرر 386 تمريرة بدقة 74%.
وأظهرت الأرقام أنّ أتلتيكو مدريد (57 هدفاً) يأتي في المركز الثاني كأقوى خط هجوم في الدوريات الخمسة الكبرى بعد بوروسيا دورتموند الألماني الذي سجل 60 هدفاً حتى الآن. ويتفوق سيميوني على جوارديولا الذي سجل مانشستر سيتي معه 53 هدفاً خلال العام.

الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
دييجو سيميوني
موناكو
آخر الأخبار
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
الرياضي
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
اليوم 11:44
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
الاقتصادي
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
اليوم 11:40
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
الرياضي
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
اليوم 11:30
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
الرياضي
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
اليوم 11:00
حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة
الإمارات
حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©