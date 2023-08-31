حدث مع أتلتيكو.. 10 أهداف بنسبة استحواذ 44%



سلطان آل علي (دبي)



تمكّن أتلتيكو مدريد من الانتصار بنتيجة كاسحة على منافسه رايو فايكانو في ختام الجولة الثالثة من الليجا، واكتسحت فرقة المدرب سيميوني المنافس بسباعية نظيفة، جعلت الفريق العاصمي صاحب أقوى خط هجوم في الدوريات الخمسة الكبرى بـ10 أهداف (متساوياً مع موناكو الفرنسي).

وقد كان الاستثناء في فوز أتلتيكو الكاسح هو أنّه لم يكن الطرف الأكثر استحواذاً في اللقاء، ورغم أنّ أسلوب الفريق المتعارف عليه هو الدفاع وترك الاستحواذ للمنافس، إلا أنه من الصعب أن يسجل أي فريق 7 أهداف دون أن يستحوذ أكثر من المنافس، وقد بلغ استحواذ أتليتكو مدريد في اللقاء 44% فقط، مقابل 56% لرايو فايكانو، غير أنّ كتيبة المدرب سيميوني سددت 17 مرة في المباراة، منها 10 على المرمى. في حين أنّ فايكانو سدد 12 مرة منها 3 على المرمى فقط.

وأظهرت الأرقام نجاعة عالية للاعبي المدرب سيميوني، حيث سجلوا 7 أهداف من 10 تسديدات على المرمى فقط بنسبة 70% من الفرص، وتفوق فايكانو على مستوى الركنيات بـ8 مقابل 3. كما كان صاحب التمريرات الأعلى بـ477 تمريرة ونسبة دقة 78%، بينما أتلتيكو مرر 386 تمريرة بدقة 74%.

وأظهرت الأرقام أنّ أتلتيكو مدريد (57 هدفاً) يأتي في المركز الثاني كأقوى خط هجوم في الدوريات الخمسة الكبرى بعد بوروسيا دورتموند الألماني الذي سجل 60 هدفاً حتى الآن. ويتفوق سيميوني على جوارديولا الذي سجل مانشستر سيتي معه 53 هدفاً خلال العام.