الجمعة 1 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رحيمي «القاسم المشترك» في «خماسية الزعيم»

رحيمي «القاسم المشترك» في «خماسية الزعيم»
31 أغسطس 2023 11:49

 
علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
خورفكان واتحاد كلباء يتعادلان 1-1


لم تكن «الخماسية» المكسب الوحيد للعين، في مباراته مع البطائح، ضمن ذهاب الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بل كشف اللقاء عن رغبة الفوز وزيادة غلة الأهداف لدى لاعبي «الزعيم» حتى النهاية، بدليل أن «الهدف الخامس» جاء في الدقيقة 97.
وتعد المباراة بمثابة «نقطة انطلاق» جديدة ومهمة لأكثر من لاعب، بداية من المدافع كوامي صاحب الهدف الأول، ليسجل في مشواره مع «الزعيم» 10 أهداف، في 94 مباراة، خاضها في بطولتي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أضف إلى ذلك الظهر الأول لسلطان الشامسي بفكره التهديفي للمرة الأولى مع الفريق، و«البصمة الأولى» أيضاً في بطولات رابطة المحترفين، بعد غياب 896 يوماً، منذ هدفه مع بني ياس في شباك «البنفسج» في مارس 2021.
ويضاف إلى ذلك التألق الواضح من المغربي سفيان رحيمي بتمريراته الدقيقة، ودوره البارز في أكثر من هدف بداية من كرته إلى كوامي في الدقيقة 11، وسجل منها هدف التقدم للعين، والاستفادة من خطأ زايد الحمادي حارس البطائح، وتمرير كرة رائعة، نجح سلطان الشامسي في ترجمتها إلى الهدف الثاني في الدقيقة 37، ولم يكتف رحيمي بذلك، بل انطلق من الجبهة اليسرى، وصنع فرصة لعمير أتزيلي أحرز منها الهدف الثالث في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 91 مرر رحيمي كرة إلى خالد البلوشي هيأها على رأس زميله لوليندو محرزا الهدف الرابع.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي
العين
البطائح
سفيان رحيمي
آخر الأخبار
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
الرياضي
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
اليوم 11:44
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
الاقتصادي
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
اليوم 11:40
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
الرياضي
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
اليوم 11:30
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
الرياضي
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
اليوم 11:00
حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة
الإمارات
حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©