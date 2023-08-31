رحيمي «القاسم المشترك» في «خماسية الزعيم»



علي معالي (دبي)



لم تكن «الخماسية» المكسب الوحيد للعين، في مباراته مع البطائح، ضمن ذهاب الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بل كشف اللقاء عن رغبة الفوز وزيادة غلة الأهداف لدى لاعبي «الزعيم» حتى النهاية، بدليل أن «الهدف الخامس» جاء في الدقيقة 97.

وتعد المباراة بمثابة «نقطة انطلاق» جديدة ومهمة لأكثر من لاعب، بداية من المدافع كوامي صاحب الهدف الأول، ليسجل في مشواره مع «الزعيم» 10 أهداف، في 94 مباراة، خاضها في بطولتي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أضف إلى ذلك الظهر الأول لسلطان الشامسي بفكره التهديفي للمرة الأولى مع الفريق، و«البصمة الأولى» أيضاً في بطولات رابطة المحترفين، بعد غياب 896 يوماً، منذ هدفه مع بني ياس في شباك «البنفسج» في مارس 2021.

ويضاف إلى ذلك التألق الواضح من المغربي سفيان رحيمي بتمريراته الدقيقة، ودوره البارز في أكثر من هدف بداية من كرته إلى كوامي في الدقيقة 11، وسجل منها هدف التقدم للعين، والاستفادة من خطأ زايد الحمادي حارس البطائح، وتمرير كرة رائعة، نجح سلطان الشامسي في ترجمتها إلى الهدف الثاني في الدقيقة 37، ولم يكتف رحيمي بذلك، بل انطلق من الجبهة اليسرى، وصنع فرصة لعمير أتزيلي أحرز منها الهدف الثالث في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 91 مرر رحيمي كرة إلى خالد البلوشي هيأها على رأس زميله لوليندو محرزا الهدف الرابع.