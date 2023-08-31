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الرياضي

21 دولة تتقدم للمشاركة في «أبوظبي جراند سلام» للجودو

21 دولة تتقدم للمشاركة في «أبوظبي جراند سلام» للجودو
31 أغسطس 2023 12:00

أبوظبي (الاتحاد)

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اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة «أبوظبي جراند سلام»، على عمل اللجنة والجهات المساعدة لاستضافة الإمارات للحدث من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، وتتجدد استضافته بدعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف الاتحاد الدولي، ومساهمة العديد من الشركات والمؤسسات والوزارات والدوائر الرسمية، وسط مشاركة سنوية كبيرة، مواصلة لنجاحات البطولة السنوية التي تقام بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.
وأكد ابن ثعلوب عقب التشاور مع ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، مدير البطولة، أن اللجنة المكلفة أنجزت 90% من عملها، لخبراتها المتراكمة التي أسهمت في إنجاح البطولات الكبرى الماضية، ونالت رضا وتكريم الاتحاد الدولي.
وأشار إلى أن 21 دولة تقدمت للمشاركة حتى الآن، وذلك قبل 50 يوماً من «ضربة البداية»، و45 يوماً من موعد إغلاق باب التسجيل حسب لائحة الاتحاد الدولي، وهي من مختلف القارات، من بينهم لبنان، وباب الاشتراك مفتوح حسب اللائحة، فيما يتواصل برنامج إعداد منتخب الإمارات خلال الفترة المقبلة، بطموح التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».
وجدد رئيس اللجنة المنظمة الترحيب برئيس الاتحاد الدولي، ماريوس فيزر، وأعضاء الاتحاد ووفود الدول الشقيقة والصديقة الأعضاء الذين استعدوا للمشاركة في النسخة التاسعة لبطولة أبوظبي الكبرى للجودو، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2009، على مستوى «الجراند برى»، وتطورت إلى مصاف بطولات «الجراند سلام الكبرى»، وتمثل البطولة الثالثة عشر لفعاليات الاتحاد الدولي التي وفرت لها الإمارات متطلبات النجاح، وشهدت مشاركة نخبة من أبرز لاعبي الجودو، من جميع أنحاء العالم، وتتجدد استضافتهم في بلدهم الثاني، في ظل الجهود المتواصلة لتطور رياضة الإمارات، والدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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