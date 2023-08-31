«الأنكل» يُبعد الغندري عن «البرتقالي»



رضا سليم (دبي)



تعرض التونسي نادر الغندري مدافع عجمان للإصابة في «الأنكل»، خلال أول 13 دقيقة، من مباراة فريقه أمام النصر، ضمن ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ودفعت الإصابة البرازيلي كايو زاناردي مدرب الفريق إلى تغييره، والدفع بـ «البديل» عبدالرحمن راكان.

وينتظر الجهاز الفني التقرير الطبي من الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور طارق محمد، لمعرفة مدة غياب الغندري عن الملاعب، وهل يلحق بمباراة العودة أمام النصر 14 سبتمبر، أم يتأجل انضمامه للفريق لتجهيز «البديل»؟

وأكد محمد حسين كزوة مدير الفريق، أن الإصابة قد تكون بسيطة، ويغيب اللاعب عن التدريبات لمدة أسبوع، بعد أن يخضع للفحص الطبي للاطمئنان على حالته، ولم يجازف المدرب به، خوفاً من تفاقم الإصابة، وفضل خروجه من المباراة.

في الوقت نفسه، فشل عجمان والنصر في حصد الفوز الأول هذا الموسم، سواء على مستوى «دوري أدنوك للمحترفين» أو «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث تعادل «البرتقالي» أمام الإمارات بالجولة الثانية للدوري، وقبلها خسر أمام شباب الأهلي، فيما خسر «العميد» في أول مباراتين في الدوري أمام الجزيرة وبني ياس، والتعادل في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» أفضل نتيجة له حتى الآن.

ولم يستطع الصربي جوران مدرب النصر الفوز على فريقه السابق، في أول مواجهة بينهما، بعد رحيله عن «البركان» وفسخ عقده لتدريب «الأزرق»، وكان هناك استقبال حار من إدارة النادي واللاعب للمدرب ترحيباً بعودته إلى ناديه السابق.

ويعاني جوران مع الأجانب هذا الموسم، حيث لم يظهروا بالمستوى المطلوب، ولم يساعدوا الفريق في حصد الانتصارات حتى الآن، والوحيد الذي سجل هدفين هو الكولومبي كيفن أجوديلو في مباراتي الجزيرة وبني ياس، ولم يظهر أمام عجمان، فيما سجل الإيطالي مانولو هدفاً وإيوري ميديروس هدفاً.

ولم ينجح زاناردي هو الآخر في الوصول إلى طريق الانتصارات مع «البرتقالي»، في أول 3 مباريات، رغم أنه دفع بكل الأوراق، من أجل تخطي النصر، والسير لأبعد نهاية في البطولة، على حد قوله في المؤتمر الصحفي قبل المباراة.

على جانب آخر، ظهر حمدان الكمالي مدافع النصر في قائمة الهدافين بالبطولة، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه في المباراة، وهو الرابع في مسيرة اللاعب على مدار 13 مشاركة في البطولة مع الوحدة وشباب الأهلي والنصر، فيما سجل 15 هدفاً على مدار 16 موسماً بالدوري، ليرتفع عدد أهداف الكمالي في مشواره إلى 19 هدفاً من موسم 2008-2009 حتى الموسم الحالي.