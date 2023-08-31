سيفرين: تصرف روبياليس «غير لائق»



باريس (د ب أ)



وصف ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، تصرف لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، خلال حفل تسليم جوائز بطولة كأس العالم للسيدات بأنه غير لائق، وذلك في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

وواجه روبياليس انتقادات شديدة، بعدما قام بتقبيل جيني هيرموسو، في حفل توزيع الجوائز، بعدما تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي بهدف في المباراة النهائية ليتوج باللقب.

وفي أول تصريح علني له على الواقعة، قال سيفرين لصيحفة «ليكيب»، إن تصرف روبياليس كان غير لائق، ولكنه شدد على أن القضية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي فتحت تحقيقاً أخلاقياً في الأحداث. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي: «أنا محام وأحد نواب رئيس الاتحاد الدولي، قضيته في يد الهيئة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي، أي تعليق أدلي به سيكون بمثابة ضغط».

وقال سيفرين إنه شعر بالحزن لأن هذه الأزمة طغت على إنجاز المنتخب الإسباني للسيدات، ويجب أن نغير الأمور، يجب أن نقوم بالمزيد».

وأضاف:«بالطبع ما حدث كان غير لائق، كلنا نعرف هذا، أتمنى أن يدرك أنه كان غير لائق، هذا كاف الآن، لأن لجنة الأخلاقيات ستقرر».

وبسؤاله عن دور روبياليس في «اليويفا»، حيث إنه يتواجد في منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية منذ عام 2019، شدد سيفرين على أن روبياليس موقوف عن ممارسة كافة مهامه، وأنه لا يوجد حاجة لإيقافه مرتين.