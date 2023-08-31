الصين تكتب التاريخ في «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (رويترز)

أصبح تشانج تشي تشين أول صيني يهزم منافساً بين المصنفين الخمسة الأوائل، منذ بداية التصنيف العالمي للاعبين المحترفين عام 1973، بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود وصيف بطل العام الماضي 6-4 و5-7 و6-2 وصفر-6 و6-2، بالدور الثاني لبطولة أميركا المفتوحة.

وخاض تشانج، المصنف 67 عالمياً، خمس مجموعات أخرى، بعد فوزه على الأميركي جيه. جيه وولف في مباراته الأولى، وأظهر عزماً مماثلاً أمام رود المصنف الخامس عالمياً، ليحقق أكبر انتصار في مسيرته.

وقال تشانج، الذي أهدر سبع نقاط للفوز بالمباراة في لقائه الافتتاحي عام 2022، قبل أن يخسر أمام الهولندي تيم فان ريتهوفن في 5 مجموعات، «في بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي، أستطيع القول إنها كانت ذكرى سيئة، لكن هذا العام مختلف بعض الشيء».

وخسر تشانج المجموعة الرابعة، من دون الحصول على أي شوط، لكنه قال إنه لم يفقد الأمل أبداً.

وقال للصحفيين «أثق في نفسي، إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المجموعة الخامسة ستكون نتيجتها مختلفة، لقد كنت مرهقاً بعض الشيء لعدة أيام بالفعل، كنت أشعر بنوع من الألم، لكن في كافة الأحوال لا استهلك الكثير من الطاقة، أحاول الاحتفاظ بهدوئي طوال المباراة،

في نهاية المباراة، وبعد نهاية النقطة الأخيرة لم أحتفل حقاً، ولم أكن سعيدا للغاية، لكني كنت سعيدا من الداخل دون إظهار ذلك».

وحقق اللاعب «26 عاماً»، الذي سيلتقي مع الأسترالي رينكي هيجيكاتا في الدور الثالث، عدداً من الإنجازات الرائدة في عالم التنس للصين، حيث تهيمن النساء على هذه الرياضة إلى حد كبير في العصر الحديث.

وفي مايو أصبح أول لاعب من بلاده يفوز بمباراة في القرعة الرئيسية في بطولة فرنسا المفتوحة منذ 86 عاماً، عندما انسحب منافسه الصربي دوسان لايوفيتش بسبب المرض.

وبعد فوزه على الأرجنتيني أجوستين تيرانتي في الدور الثاني في رولان جاروس، خرج من البطولة على يد رود، لذلك فإن فوز الأربعاء بمثابة ثأر جيد.

وفي أكتوبر الماضي، أصبح تشانج أول صيني يدخل قائمة أفضل مئة لاعب في التصنيف العالمي، كما أصبح أول من يصل إلى دور الثمانية في إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، وذلك في بطولة مدريد المفتوحة هذا العام.

وبات تشانج قريباً من دخول قائمة أول 50 لاعبا في العالم، وقال إن الاهتمام بتنس الرجال يتزايد في وطنه الصين.

وأضاف «المزيد والمزيد من الناس يشاهدون مباريات التنس، المزيد من الناس يحاولون لعب التنس، على الأقل في شنغهاي الآن لدينا المزيد من الملاعب والكثير من الناس يلعبون التنس، خاصة في العام الماضي، دخلنا قائمة أفضل مئة لاعب عالميا وتأهل وو ييبنج للدور الثالث في أميريكا المفتوحة، والآن الأمور أفضل».