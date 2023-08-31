شفيونتيك «النزهة 99» في «فلاشينج ميدوز»!



نيويورك (أ ف ب)

تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً، والأميركية الشابة كوكو جوف إلى الدور الثالث في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، ضمن «جراند سلام»، في حين حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش فوزاً سهلاً على الإسباني برنابيه تساباتا ميراليس، وخرج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بشكل مفاجئ أمام لاعب سويسري مغمور.

وتغلبت شفيونتيك على الأسترالية داريا سافي 6-3 و6-4، والثانية على المراهقة الروسية ميرا أندرييفا 6-3 و6-2.

وتسعى شفيونتيك «22 عاماً» إلى أن تصبح أول لاعبة تدافع عن لقبها بنجاح في البطولة الأميركية، منذ أن حققت صاحبة الأرض سيرينا وليامز ثلاثة ألقاب توالياً من 2012 إلى 2014، كما ترغب في إحراز لقبها الكبير الخامس في بطولات «الجراند سلام»، بعد بطولتي رولان جاروس الفرنسية «2020 و2022 و2023» وفلاشينج ميدوز العام الماضي، واحتاجت شفيونتيك إلى ساعة و33 دقيقة للخروج فائزة، حيث تلتقي في الدور التالي مع السلوفينية كايا يوفان.

وعلى الرغم من النتيجة السهلة نسبياً من ناحية الأرقام، فان شفيونتيك خسرت إرسالها ثلاث مرات خلال المباراة «مرتان في المجموعة الأولى ومرة واحدة في الثانية».

وقالت شفيونتيك «لم يكن الأمر سهلاً، لأن إيقاع المباراة كان غريباً بعض الشيء، لكني سعيدة لأني حافظت على قتاليتي لبلوغ الدور الثالث.

أما بالنسبة إلى جوف، فقد تغلبت على المراهقة الروسية ميرا أندرييفا 6-3 و6-2، وبعد مواجهة افتتاحية صعبة أمام الألمانية المخضرمة لورا سيجموند، تفوقت الأميركية التي تبلغ 19 عاماً على أندرييفا ابنة الـ 16 عاماً، وهي أصغر لاعبة في البطولة، لتحقق فوزها الثالث عشر في 14 مباراة منذ خسارتها في الدور الأول لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وكانت جوف تغلبت على أندرييفا في بطولة رولان جاروس الفرنسية في ثلاث مجموعات في يونيو الماضي، وقالت جوف «تعلمت أن أكون عدوانية، لأنه إذا أعطيتها شيئاً تستغله،

وقمت بعمل جيد»، مشيدة بمنافستها بقولها «أمامها مستقبل كبير، أعتقد أنها ستعود إلى هذه الملاعب مرات عدة».

وتلتقي جوف المصنفة سادسة، وإحدى اللاعبات المرشحات للمنافسة على اللقب، لا سيما بعد تتويجها بدورتي واشنطن وسينسيناتي، بفوزها على شفوينتيك في نصف نهائي الدورة الأخيرة، مع البلجيكية إيليز ميرتنس الفائزة على الأميركية دانييل كولينز 3-6 و7-6 و6-1.

وفي فئة الرجال، تابع ديوكوفيتش الذي استعاد المركز الأول في التصنيف العالمي من الإسباني كارلوس ألكاراز، بمجرد فوزه في مباراته الافتتاحية في البطولة، عروضه القوية وتغلب بسهولة على مواطن الأخير برنابيه تساباتا ميراليس 6-4 و6-1 و6-1، واحتاج الصربي الساعي لإحراز لقبه الرابع والعشرين في البطولات الكبرى إلى ساعة و59 دقيقة فقط ليخرج فائزاً، ويلتقي ديوكوفيتش في الدور التالي مع مواطنه لاسلو دييري الفائز على الفرنسي هوجو جاستون 6-1 و6-2 و6-3.

وقال ديوكوفيتش «المجموعة الاولى كانت معقدة بعض الشيء، لأن الطقس حار جداً ورطب، ولم ابدأ المباراة بشكل جيد، لكني رفعت من مستواي في المجموعتين الثانية والثالثة».

ويعود ديوكوفيتش للمشاركة في «فلاشينج ميدوز» بعد غياب سنتين عقب حرمان النجم البالغ 36 عاماً من الدخول إلى الولايات المتحدة، لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتعرض اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سابعاً إلى خسارة مفاجئة على يد السويسري المغمور دومينيك ستريكر المصنف 128 عالمياً، والمتأهل من التصفيات، في مباراة ماراثونية استمرت أربع ساعات وأربع دقائق، وحسمها الفائز 7-5 و6-7 و6-7 و7-6 و6-3، وفشل تسيتسيباس في تخطي حاجز الدور الثالث من فلاشينج ميدوز في ست مشاركات له حتى الآن.