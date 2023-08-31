«البلوز» يهرب من كمين «المغمور»

لندن (أ ف ب)

بلغ تشيلسي الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه وجاره يمبلدون المغمور 2-1، ووجد الفريق اللندني نفسه متخلفاً بهدف سجله جيمس تيلي من ضربة جزاء بعد مرور 19 دقيقة، لكن تشيلسي الذي شارك بتشكيلة جلها من الفريق «الرديف» أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر نوني مادويكي، ثم منحه لاعب وسطه الأرجنتيني إنزو فرنانديز الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده مستغلاً خطأً دفاعياً في الدقيقة 72.

وفي مواجهة بين فريقين من الدرجة الممتازة، تغلب بيرنلي الصاعد هذا الموسم إلى دوري النخبة على مضيفه نوتنجهام فوريست بهدف سجله السويسري ذكي أمدوني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان إيفرتون في طريقه لخروج «مذل» أمام دونكاستر «المغمور» الذي تقدم عليه بهدف في الشوط الأول، سجله جون أيرونسايد «44»، قبل أن يرد أولاً بواسطة مهاجمه البرتغالي الجديد بيتو القادم إليه من أودينيزي الإيطالي قبل يوم «73»، ويسجل له جناحه الهولندي أرنوت دانجوما هدف الفوز قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

يذكر أن إيفرتون حقق بداية سيئة للغاية في الدوري المحلي، حيث خسر مبارياته الثلاث حتى الآن، من دون أن يسجل أي هدف، وخرج شيفيلد يونايتد من «الممتازة» أمام لينكولن بركلات الترجيح، بعد تعادلهما صفر-صفر في الوقت الأصلي، وكان توتنهام أبرز ضحايا هذا الدور بخروجه بركلات الترجيح أمام جاره ومضيفه فولهام.

وتشارك فرق الصف الأول اعتباراً من الدور الثالث، علماً بأن مانشستر يونايتد أحرز لقب الموسم الماضي، بفوزه على نيوكاسل في المباراة النهائية.