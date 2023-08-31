ستيرلينج ضحية «التآمر» في «حادث السطو»!



لندن (د ب أ)



ذكرت شرطة مقاطعة سري الإنجليزية، أنه تم اتهام شاب بالتآمر لارتكاب عملية سطو على منزل رحيم ستيرلينج اللاعب الحالي لتشيلسي الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن إيميليانو كروسي «23 عاماً»، من ساوثيند أون سي، جنوب شرق إنجلترا، اتهم بـ 33 تهمة بالتآمر لارتكاب عمليات سطو. وذكرت الشرطة أن واحدة من التهم متعلقة بالسطو على منزل ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي السابق وتشيلسي الحالي.

وحدث الاقتحام في أوكسشوت، في بلدة ليذرهيد، التي تبعد حوالي 25 كيلومتراً عن جنوب وسط لندن، وتم إبلاغ الشرطة 3 ديسمبر الماضي، خلال منافسات بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر، وتم حبس كروسي احتياطياً ويظهر أمام محكمة جويلد فورد الملكية 21 سبتمبر.