ناشفيل يوقف «مسلسل انتصارات» ميسي!

ميامي (د ب أ)



أوقف ناشفيل مسلسل الانتصارات المتتالية، لنجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، مع فريقه الجديد إنتر ميامي، وتعادل معه سلبياً، ضمن الدوري الأميركي للمحترفين.

وكان ميسي قاد إنتر ميامي للفوز في تسع مباريات متتالية، منذ بداية مشاركاته مع الفريق، وتُوج معه بلقب بطولة كأس الدوريات، كما بلغ معه نهائي بطولة كأس أميركا المفتوحة. ولكن انتصارات ميسي المتتالية مع الفريق توقفت أمام ضيفه ناشفيل بالتعادل السلبي في الدوري الأميركي، ليجدد هذا التعادل مخاوف الفريق الأميركي وجماهيره، من عدم الوصول إلى الأدوار الفاصلة في البطولة هذا الموسم، لاسيما أن ميسي انضم إلى إنتر ميامي، والفريق يعاني من موقف صعب للغاية في الدوري الأميركي.

وحضر المباراة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وكان ناشفيل هو الأقرب إلى الفوز على مضيفه، وتم إلغاء هدف للفريق بداعي التسلل.

ولم يستطع ميسي استغلال فرص التسجيل التي سنحت له عبر أكثر من ضربة حرة احتسبت للفريق من أماكن متميزة، كما تصدى إليوت بانيكو حارس مرمى ناشفيل لمحاولة مراوغة من ميسي في الوقت بدل الضائع للمباراة، وكان ميسي قاد انتر ميامي للفوز على ناشفيل بركلات الترجيح، قبل أيام في نهائي مسابقة كأس الدوريات.