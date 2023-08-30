السباقات التمهيدية تدشن موسم الهجن

عبدالله عامر (أبوظبي)

ينطلق، صباح يوم غد الجمعة، موسم سباقات الهجن 2023-2024 في كافة ميادين الدولة بالسباقات التمهيدية التي تتواصل على مدار 22 أسبوعاً في أكثر من 30 ميداناً بالدولة، وكان اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، قد أعلن عن البرنامج السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة لموسم 2023-2024.

وشهدت روزنامة سباقات الهجن العربية الأصيلة في الموسم الجديد عدداً من السباقات الموزعة على مدار 7 أشهر، وخصصت البداية للسباقات التمهيدية التي تنطلق صباح الغد مع فئة الحقايق، وتتواصل مع اللقايا التي تدشن المنافسات يوم السبت، على أن يختتم الأسبوع الأول بتحديات الإيذاع التي تقام صباح يوم الأحد، أما فئات الكبار الثنايا والحول والزمول فتبدأ تحدياتها في التاسع من سبتمبر المقبل وتتواصل على مدار يومين.

وأبرزت الروزنامة المهرجانات التي سيشهدها الموسم، والتي سوف تبدأ مع مهرجان البيت متوحد في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر المقبل، ومهرجان الظفرة في شهر أكتوبر، وجائزة زايد الكبرى في شهر نوفمبر، ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مطلع يناير من العام 2024.

وتقام منافسات فئات الصغار والكبار طوال 55 يوماً خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري، ويناير وفبراير ومارس 2024، فيما تستمر منافسات فئات الكبار حتى فبراير المقبل.

وأعلن اتحاد سباقات الهجن عن مواعيد التسجيل الخاصة بالأسبوع الأول لفئات الصغار الحقايق واللقايا والإيذاع والتي بدأت أمس وتستمر إلى يوم السبت المقبل، وحددت اللجنة المنظمة التسجيل عن طريق برنامج المركاض الذكي، فيما تم تحديد الحضور الشخصي للراغبين في المشاركة بأشواط الإنتاج خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساء طوال أيام التسجيل.