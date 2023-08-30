عجمان والنصر.. «تعادل متكافئ»



رضا سليم (عجمان)



تعادل عجمان والنصر 2-2 في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد، ضمن ذهاب الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم»، حيث تقدم النصر عن طريق حمدان الكمالي في الدقيقة 14، وتعادل وليد أزارو لأصحاب الأرض في الدقيقة 29، وعاد الإيطالي مانولو جابياديني، ليمنح التقدم من جديد لـ «العميد» بالهدف الثاني في الدقيقة 33، وتعادل علي مدن لـ «البرتقالي» من ضربة جزاء في الدقيقة 88.

لم تكن بداية أصحاب الأرض جيدة، حيث تعرض نادر الغندري، مدافع الفريق، للإصابة، وخرج من الملعب في أول 10 دقائق، ولعب عبدالرحمن راكان بدلاً منه، وفي الدقيقة 14 يتقدم «العميد» بالهدف الأول عن طريق المدافع حمدان الكمالي الذي سدد كرة في المرمى، وسط ارتباك دفاع «البرتقالي».

ويعود عجمان بهدف التعادل من رأسية وليد أزارو في الدقيقة 29، وينجح الضيوف في التقدم مجدداً في الدقيقة 33 بهدف الإيطالي مانولو جابياديني، ويرد علي مدن بهدف لعجمان في الدقيقة 88 من ضربة جزاء، ليعود باللقاء إلى التعادل 2-2، وهو ما انتهت عليه المباراة.