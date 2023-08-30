مكاسب استراتيجية لـ«جو جيتسو الإمارات» عقب الفوز ببطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

حقّقت مشاركة المنتخب الوطني، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» في بطولة العالم للجو جيتسو للناشئين، جملة من المكاسب الاستراتيجية، ومن أبرزها ظهور عدد من الأبطال الذين يتمتعون بموهبة استثنائية، ونجاحهم في اعتلاء منصة تتويج واحدة من أكبر البطولات العالمية، رغم أن مشاركتهم هي الأولى في الحدث الدولي.

وحقّق «الموهوبان» هزاع الحساني، وعمار الحمادي ذهبية بطولة العالم في فئة تحت «18 عاماً» التي أقيمت في العاصمة الكازاخستانية آستانا، وأظهر اللاعبان إلى جانب بقية أبطال المنتخب مهارات فريدة وتصميماً كبيراً على الفوز، ليحققوا 46 ميدالية، ويسهموا في محافظة «صقور الجو جيتسو» على اللقب للعام الرابع على التوالي.

وحصد الحساني الميدالية الذهبية في فئة البنين تحت «18 عاماً» وزن تحت «81 كيلوجراماً»، بعد الفوز على الكرواتي جاكوف ماتيسيتش في النزال النهائي، وقال الحساني: «نجحت في حصد المركز الأول، بفضل الجهود الكبيرة في التدريبات، ولم يكن الفوز سهلاً، حيث شاركت في أكثر فئات الوزن تحدياً، وكنت مصمماً على اللقب، ونجحت في تجاوز اللحظات الصعبة وتعقيدات النزال، بفضل التوجيهات المستمرة للجهاز الفني».

وأكّد الحساني، أنه كان يطمح إلى اللقب ويستعد له منذ فترة طويلة، وقال: «بدأت بالتدريبات الجادّة منذ نهاية بطولة العام الماضي في أبوظبي، وكنت أتدرب مرتين في اليوم، مع دعم من المدربين». وبدأ الحساني تدريباته مباشرة بعد عودته من البطولة، استعداداً لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وقال: «تشكل البطولة تحدياً كبيراً، لكنني على استعداد لمواجهة جميع التحديات التي تنتظرني خلال البطولة».

ونجح الحساني في إكمال دراسته العام الماضي، ما شكّل له حافزاً إضافياً للعودة بعزيمة أقوى للمنافسة، ويطمح إلى إنجاز متميز بالفوز بالمزيد من الميداليات في الاستحقاقات القادمة.

ودرس الحساني أيضاً في برنامج الجو جيتسو المدرسي التابع لاتحاد الجو جيتسو، والذي يهدف إلى تعزيز انتشار الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين، وقال الحساني: «يتمثل هدفي في بلوغ سمعة متميزة في الرياضة، والحصول على الحزام الأسود والمشاركة في البطولات العالمية، وبدأت قصتي مع الجو جيتسو منذ أيام المدرسة، لأنضم بعدها إلى نادي العين للجو جيتسو، والذي ساعدني في بدء رحلتي وتحقيق الانتصارات».

وقال عمار الحمادي الذي نافس في فئة تحت «18 عاماً» وحقّق الذهبية بعد انتصاره في النزال النهائي لوزن «50 كيلوجراماً» على الأوزبكي سوليجون تيميروف: «بلوغ الإنجاز الرفيع بصحبة المنتخب شرف كبير، ويضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، خاصة أن حصد الألقاب مهمة صعبة، لكن الحفاظ عليها أصعب».

وأضاف:«محظوظون لأننا نعيش في ظل قيادة رشيدة حريصة على توفير كل عوامل تألق وتميز اللاعبين في الرياضة، وفي جميع المجالات الأخرى، ولابد من الإشادة بدور وجهود الاتحاد الذي يوفر لنا بيئة جاذبة للمواهب ومنتجة للأبطال عبر إتاحتها لأفضل المرافق التدريبية والأجهزة الفنية، والمعسكرات الداخلية والخارجية التي تجعلنا دائماً على أهبة الجاهزية والاستعداد لإسعاد الوطن بإنجازاتنا».

ويستعد الحمادي للمشاركة في البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو خلال أيام، ويطمح إلى إنجاز فريد في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو خلال نوفمبر المقبل.