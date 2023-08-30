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لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما

لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما
30 أغسطس 2023 21:17

 
ميلانو (أ ف ب) 

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 أكمل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو انتقاله من تشيلسي الإنجليزي إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة، حسب موقع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ولم تعرف قيمة عقد الإعارة، كما أن روما لم يعلن عن الصفقة رسمياً بعد، لكن حسب الصحف الإيطالية، يحصل تشيلسي على مبلغ يتراوح بين 5.8 و7 ملايين يورو.
ورحّب الألوف من مشجعي روما بلوكاكو «75 هدفاً في 108 مباريات دولية»، بعد هبوط طائرته في مطار تشامبينو في العاصمة، آملين في تعزيز هجوم «جالوروسّي»، بعد بداية بطيئة في الدوري الإيطالي لهذا الموسم وحصده «نقطة يتيمة» من مباراتين.
ويمنح انتقال لوكاكو إلى فريق العاصمة الإيطالية، جرعة هجومية بعد معاناته، إثر إصابة الإنجيزي تامي أبراهام بأربطة الركبة نهاية الموسم الماضي.
ووافق لوكاكو «30 عاماً» على تخفيض راتبه من 11 مليون يورو إلى 7.5 مليون مع روما الرازح تحت تسوية للعب المالي النظيف مع الاتحاد الأوروبي.
لوكاكو الذي لا يدخل ضمن حسابات المدرب الأرجنتيني لتشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، سيجتمع مجدداً بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أشرف عليه في تشيلسي ومانشستر يونايتد.
وخاض اللاعب القادم في 2021 إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو، الموسم الماضي معاراً مع الإنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا.
ورغم تسجيله 14 هدفاً وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يعبّر لوكاكو عن رغبته بالبقاء.
وكان يوفنتوس منافساً لضمّه ضمن مبادلة مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، بيد أن المشجعين عارضوا هذه الفكرة.
وكان روما ناشطاً هذا الصيف في سوق الانتقالات، بعد ضمه الجزائري-الفرنسي حسام عوار من ليون بعقد لخمسة أعوام، وعاد اليه الأرجنتيني لياندرو باريديز بعد ستة أعوام على رحيله، ليكون بصحبة زميله البرتغالي ريناتو سانشيز الذي انضم إلى روما على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وفي آخر صفقاته، تعاقد روما مع الإيراني سرداد أزمون القادم من ليفركوزن الألماني على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه نهائياً.

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