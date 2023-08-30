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«الزعيم» يكسب «الراقي» بـ «خماسية»

«الزعيم» يكسب «الراقي» بـ «خماسية»
30 أغسطس 2023 21:02

 
علي معالي (الشارقة)

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فاز العين على البطائح بـ «خماسية»، في ذهاب الجولة الأولى من «كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي» لكرة القدم، باستاد خالد بن محمد بالشارقة، سجل الأهداف كوامي، وسلطان الشامسي، وعمير أتزيلي، ولوليندو «هدفين».
بدأ العين مهرجان الأهداف في الدقيقة 11 بتوقيع كوامي، وجاء الهدف ترجمة لسيطرة «الزعيم» على أحداث المباراة، ومن خطأ زايد الحمادي حارس البطائح، وصلت الكرة إلى سفيان رحيمي مررها إلى سلطان الشامسي أحرز منها الهدف الثاني في الدقيقة 37.
وفي الشوط الثاني، تحسن أداء «الراقي»، وسجل هدفاً ألغاه الحكم للتسلل على الكاميروني أناتولي الذي شارك في الشوط الثاني، وفي الدقيقة 65 ينطلق سفيان رحيمي من الجهة اليسرى، ويمرر كرة جميلة، ترجمها عمير أتزيلي إلى الهدف الثالث.
وفي الدقيقة 91، يؤكد العين تألقه في المباراة بهجمة من ناحية سفيان رحيمي، وصلت إلى وليندو لم يجد صعوبة في إحراز الهدف الرابع، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الخامس في الدقيقة 97، لتنتهي المباراة بـ «خماسية» لمصلحة العين.

مصرف أبوظبي الإسلامي
العين
البطائح
سفيان رحيمي
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