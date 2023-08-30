قرعة «دوري أفريقيا» السبت



جوهانسبرج (أ ف ب)



تُسحب قرعة النسخة الأولى من دوري أفريقيا لكرة القدم التي تجمع ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية السبت في القاهرة، حسب ما أعلن الاتحاد القاري.

وقال الاتحاد الأفريقي «الكاف» أن هذه البطولة الجديدة التي سيطلق عليها اسم دوري أفريقيا لكرة القدم African Football League هي «شراكة» بينه وبين الاتحاد الدولي «الفيفا».

ويمثل أندية منطقة الشمال في النسخة الأولى الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي، فيما يمثل المنطقة الوسطى الغربية كل من إنييمبا النيجيري وتي بي مازيمبي الكونغولي الديموقراطي.

كما يمثل منطقة الجنوب الشرقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أتلتيكو بتروليوس لواندا الأنجولي وسيمبا التنزاني.

تبدأ المنافسات في الدور ربع النهائي بمباراتي ذهاب وإياب، يليه نصف النهائي والنهائي. وتقام البطولة على مدار أربعة أسابيع بدءاً من 20 أكتوبر في دار السلام، تنزانيا.

يقام نصف النهائي بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، ومباراتا النهائي في 5 و11 نوفمبر.

وبدلاً من نسخة تضمّ 24 نادياً تم الترويج لها سابقاً تحت اسم الدوري السوبر الأفريقي، تشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة.

ولم يكشف الاتحاد القاري عن جوائز البطولة، علماً أن رئيسه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي قال العام الماضي في تنزانيا أن الفائز في الدوري السوبر يحصد 11.5 مليون دولار.

وعن تغيير اسم البطولة، قال موتسيبي: إن أصدقاءنا في أوروبا نصحونا بعدم استخدام «الدوري السوبر»، وبُنيت النصيحة على الربط السلبي مع المحاولة الفاشلة في 2021 لإطلاق دوري سوبر في أوروبا.

وكان رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو قال في يوليو الماضي خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي في أبيدجان، إن البطولة الجديدة تضم ثمانية أندية، يتبعها نسخة موسعة في المستقبل.

وتُعدّ النسخة الأولى بمثابة مقدّمة لدوري أبطال إفريقيا الذي يضمّ 24 فريقاً في موسم 2024-2025.