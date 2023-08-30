الخميس 31 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سامر: منتحب ألمانيا بطل العالم وأوروبا في «الأعذار»!

سامر: منتحب ألمانيا بطل العالم وأوروبا في «الأعذار»!
30 أغسطس 2023 20:16

دورتموند (د ب أ) 

وجه ماتياس سامر، اللاعب والمدرب السابق في الدوري الألماني لكرة القدم، انتقادات لحالة كرة القدم الألمانية، وانضم إلى من يقولون إن المنتخبات الألمانية لم تعد مخيفة لمنافسيها.
وقال سامر في تدوينة صوتية لصحيفة «بيلد» الألمانية:«أشعر بالصدمة والذهول إزاء كيفية التستر على هذه الأزمة الكبيرة دون تحمل المسؤولية».
وأضاف:«كرة القدم الألمانية تعيش أكبر أزمة يمكنني أن أتذكرها، نحن أبطال العالم وأوروبا فقط في إيجاد الأعذار، وفي إيجاد تبريرات لعدم النجاح».
وتُوج سامر بلقب كاس الأمم الأوروبية 1996 لاعباً، ثم قاد بوروسيا دورتموند مدرباً، للتتويج بلقب الدوري الألماني عام 2002، وعمل في منصب مدير الشؤون الفنية في الاتحاد الألماني بين عام 2006 و2012، ثم عمل عضواً لشؤون الرياضة بمجلس إدارة بايرن ميونيخ حتى عام 2016، والآن يعمل مستشاراً خارجياً لدورتموند، ولم تكشف المقتطفات المنشورة من التدوينة الصوتية، ما ينتقده سامر بالتحديد. 

وخرج المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات وبطل أوروبا ثلاث مرات، من الدور الأول في كل من النسختين الماضيتين من كأس العالم، ولم يحقق سوى انتصاراً واحداً، خلال خمس مباريات خاضها هذا العام. 

أخبار ذات صلة
بافارد يغادر البايرن إلى الإنتر
ألمانيا ترسل مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا

كذلك شهدت كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات التي أقيمت مؤخراً في أستراليا ونيوزيلندا خروج ألمانيا، بطلة العالم مرتين وأوروبا ثماني مرات، من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ البطولة. 

وفي ظل اقتراب استضافة ألمانيا لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، يأمل سامر في تصحيح المسار وأن تصبح المنتخبات الألمانية مخيفة لمنافسيها من جديد. 

وقال سامر:«لا يشترط بالضرورة أن نفوز بكل شيء، ولكن يجب أن نعود سريعاً إلى الحالة التي كنا عليها، حيث كانت المنتخبات المنافسة تخشى مواجهة ألمانيا، وترى أنه من المستحيل تقريباً التغلب عليها، هذه هي أكبر أمنياتي».

ألمانيا
بايرن ميونيخ
دورتموند
نادي بروسيا دورتموند الألماني
آخر الأخبار
لافروف وفيدان خلال مؤتمر صحفي في موسكو
عربي ودولي
روسيا تجدد شروطها لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 20:00
صورة ترامب الجنائية مطبوعة على قمصان
عربي ودولي
ترامب يرد على اتهامه بالسعي لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة
اليوم 19:38
قوات أمن أمام سفارة فرنسا في العاصمة النيجرية نيامي
عربي ودولي
فرنسا ترد على أمر المجلس العسكري في النيجر بطرد سفيرها
اليوم 19:24
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
الإمارات
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
اليوم 18:49
إيلون ماسك
دنيا
«تويتر» تضيف ميزة جديدة لمنافسة «واتساب»
اليوم 18:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©