«القارة العجوز» تترقب قرعة «الشامبيونزليج»



موناكو (أ ف ب)

ترغب أندية المستوى الأولى، لقرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقررة يوم الخميس بموناكو، في تفادي الوقوع في مجموعة واحدة مع ريال مدريد الإسباني الموجود في المستوى الثاني.

وسيكون النادي الملكي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية العريقة «14 لقباً»، أقوى الأندية التي تمني فرق «القارة العجوز» تفاديها في طريقها إلى ملعب ويمبلي، مسرح المباراة النهائية.

ويضم المستوى الأول مانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة، عندما ظفر بلقبه الأول في تاريخ المسابقة، إشبيلية الإسباني، بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، إلى جانب برشلونة، بطل «الليجا»، نابولي، بطل «الكالشيو»، بايرن ميونيخ، بطل «البوندسليجا»، باريس سان جيرمان، بطل فرنسا، بنفيكا، بطل البرتغال وفينورد بطل هولندا.

ورغم خسارة النادي الملكي لخدمات قائده وهدافه الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة المنتقل إلى اتحاد جدة السعودي، وحارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا وقطب دفاعه البرازيلي إيدر ميليتاو بسبب الإصابة، فإنه من أبرز المرشحين لاستعادة اللقب القاري.

ويعول رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الوافد الجديد الدولي الإنجليزي الواعد جود بيلينجهام «20 عاماً» صاحب أربعة أهداف في ثلاث مباريات في الدوري، منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند الألماني.

ولن يخرج إنتر ميلان الإيطالي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، عن قائمة الأندية غير المرغوب مواجهتها في دور المجموعات، لأنه يتواجد في المستوى الثاني، إلى جانب ريال مدريد، ومواطنه أتليتكو مدريد، مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين، لايبزج وبوروسيا دورتموند الألمانيين وبورتو البرتغالي.

ويطمح مانشستر سيتي، المتوج بالكأس السوبر القارية على حساب اشبيلية بركلات الترجيح، الى تأكيد تفوقه القاري، من خلال الاحتفاظ باللقب، وبدا ذلك جلياً من خلال تعزيز صفوفه بالمدافع الكرواتي يوشكو جفارديول، ومواطنه لاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش والجناح البلجيكي جيريمي دوكو.

ومن الممكن أن يلتقي بطل إنجلترا وأوروبا مع وصيفه إنتر ميلان في مجموعة واحدة، بعدما تغلب عليه 1-0 في المباراة النهائية في يونيو الماضي في إسطنبول.

وعزز الإنتر صفوفه بالمهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام، بانتظار ضمه مواطن الأخير المدافع الدولي بنجامان بافارد من بايرن ميونيخ، فيما أعاد المهاجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيس إلى صفوفه، بعد موسم قضاه في مرسيليا الفرنسي.

الأمر ذاته يمكن أن يحصل بالنسبة الى باريس سان جيرمان وريال مدريد اللذين وقعا مرات عدة في مجموعة واحدة في المسابقة القارية، وسيكون بمثابة إشارة جديدة إلى مسلسل الناديين حول النجم الباريسي كيليان مبابي الذي تم ربطه بانتظام بريال مدريد في السنوات السنوات الأخيرة.

المهاجم الفرنسي الذي غاب عن الملاعب في بداية الصيف، قبل أن يعود الى صفوف نادي العاصمة، بسبب قراره عدم تفعيل بند تمديد عقده حتى 2025، يعيش مرة أخرى أفضل أيامه في سان جيرمان بعد ثنائيته في نهاية الأسبوع الماضي في الدوري في مرمى لنس 3-1، الممثل الثاني لفرنسا في المسابقة والمتواجد في المستوى الرابع.

وخسر سان جيرمان، وصيف نسخة 2020، عندما خسر أمام بايرن ميونيخ، نجميه الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى إنتر ميامي الأميركي، والبرازيلي نيمار المنضم إلى الهلال السعودي، لكنه يأمل في التألق مع وافديه الجديدين مواطنه عثمان ديمبلي القادم من برشلونة، والإسباني ماركو أسينسيو النجم السابق للغريم ريال مدريد.

وعزز بايرن ميونيخ صفوفه بالمهاجم الإنجليزي هاري كين، مقابل 100 مليون يورو، حيث يأمل هداف المنتخب الإنجليزي «58 هدفاً» في الفوز أخيراً بلقب بعد سنوات من الجفاف مع فريقه السابق توتنهام.

وعلى غرار مبابي في فرنسا، يظهر كين بأفضل حالاته في ألمانيا، بتسجيله ثلاثة أهداف في مباراتين، ويمكن للنادي البافاري أن يقع في مجموعة واحدة مع إنتر ميلان مثل العام الماضي.

من جهته، يعول نابولي بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، على تألق مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين صاحب ثلاثة أهداف في مباراتين أيضاً.

ويأمل إشبيلية، الفائز بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في نهاية مايو، في استعادة تألقه في دوري أبطال أوروبا بعد بداية كارثية للموسم، وخسر الفريق الأندلسي مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإسباني ويحتل المركز الأخير.

ويشهد دور المجموعات تواجد فرق لا يستهان بها في مقدمتها ميلان الإيطالي، الفائز بالمسابقة سبع مرات، ومواطنه لاتسيو ونيوكاسل الإنجليزي العائد إلى المسابقة للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003 وسنوات نجمه آلان شيرر.

وخلال القرعة، يعلن الاتحاد الأوروبي في حفله السنوي، عن هوية اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي، ويتنافس ميسي على الجائزة مع المهاجم النرويجي الشاب إيرلنج هالاند، وصانع اللعب البلجيكي الدولي كيفن دي بروين لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي، ويبدو الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مرشحاً فوق العادة للفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا، ويتنافس جوارديولا على الجائزة مع المدربين الإيطاليين سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، ولوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي الإيطالي، بعد وصولهما معه إلى القائمة النهائية للمتنافسين على الجائزة.