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العين يجدد عقد كوامي إلى 2028

العين يجدد عقد كوامي إلى 2028
30 أغسطس 2023 14:59

 
معتز الشامي (دبي)

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جددت شركة الكرة بنادي العين، عقد المدافع كوامي أتون لمدة 5 سنوات، ليستمر مع «الزعيم» إلى 2028، في خطوة تهدف إلى توفير الاستقرار الفني للفريق، مع الاحتفاظ بالأعمدة الأساسية في التشكيلة، حيث يعد كوامي من العناصر المتميزة في تشكيلة «الزعيم»، منذ انضمامه قبل 3 سنوات.
وسجل كوامي هدفاً من تسديدة صاروخية في شباك بني ياس، حصل به على لقب أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري، عبر المنصة الرسمية، لرابطة المحترفين.
وعن خطوة التجديد للعين، أكد كوامي على سعادته البالغة، بقرار تجديد تعاقده مع «الزعيم»، وقال: أشكر الإدارة العليا للنادي على تجديد الثقة في شخصي، لاستمر مع العين لخمس سنوات قادمة، وأعتقد أن اتخاذ القرار ليس بالأمر السهل، وأتمنى خلال هذه الفترة الطويلة أن أكون عند حُسن الظن وعلى قدر الثقة.
وأضاف: «العين بالنسبة لي هو أكبر نادٍ في الدولة، وإذا سألت أي لاعب كرة قدم في الإمارات عن حلمه يقول اللعب لنادي العين، ولعبت ضد الجميع، وأدرك جيداً ما يشعرون به عندما يواجهون العين، لذلك أؤكد أن العين ليس فقط نادي أحلامي، بل هو «النادي الحلم» لجميع اللاعبين.
وأضاف: أتمنى أن أوفق في تحقيق الإنجازات، لأننا مطالبون في هذا الموسم، بتقديم الكثير وإسعاد الجماهير.
وتحدث كوامي عن هدفه في مرمى بني ياس، قائلاً: عندما سددت مرتين على المرمى، كان المدرب غاضباً لأنه أرادني أن أمرر الكرة، ولكن قررت التسديد، لأن هدفي وقتها ألا تخرج جماهير العين قبل نهاية الشوط الأول غير سعيدة، وأهدرت الكرة الأولى، غير أن التسديدة الثانية كانت جيدة وعانقت الشباك، وكان المدرب فرحاً، وتوجهت إليه وقلت له مازحاً: آسف لأنني أحرزت هدفاً، وضحكنا على هذا الموقف.

 

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