«زوارق أبوظبي» تستعد لمغامرة سان نازارو

أبوظبي (الاتحاد)



يختتم فريق أبوظبي للزوارق السريعة، اليوم، معسكره التدريبي في مدينة سان نازارو الإيطالية، استعداداً للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2 التي تنطلق يوم الجمعة وتستمر حتى الأحد موعد السباق النهائي والختامي للجولة.

ويطمح فريق أبوظبي إلى الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة لهذا الموسم، وتحقيقه للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن سبق وأحرزه 3 مرات، آخرها كان في موسم 2021، وبدأ متسابقو الفريق راشد القمزي ومنصور المنصوري معسكراً تدريبياً خاصاً في إيطاليا قبل أيام من أجل التحضير والتجهيز للمنافسة، وبحضور الطاقم الفني والإداري للفريق.

ومن المتوقع مشاركة 20 زورقاً في هذه الجولة، بحضور أغلب الأسماء التي شاركت في الجولة الماضية من البطولة، وتستقطب هذه البطولة أسماء قوية وجديدة من مختلف أنحاء القارة الأوروبية، وتعتبر مشاركة فريق أبوظبي العربي والآسيوي في البطولة منذ 2016.

وكان فريق أبوظبي قد حقق لقب الجولة الأولى من البطولة التي أقيمت في ليتوانيا الشهر الماضي، بعد أن حل راشد القمزي بزورق أبوظبي 35 في المركز الأول وحقق أول عشرين نقطة في مشوار المنافسة على اللقب، في حين تعرض في نفس الجولة زورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصور لانقلاب أبعده عن منصة مستحقة بعد أن كان في المركز الثالث.

من جهته، وجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد أن المتابعة الدائمة والمتواصلة لفريق أبوظبي ساهمت في صناعة الإنجازات وحصد التفوق لفريقنا ووصوله لمنصات التتويج في كل مشاركاته الدولية واقتناص المراكز الأولى.

وأكد سالم الرميثي أن طموح فريق أبوظبي هو مواصلة مسيرة النجاح والتميز التي سجلها خلال صيف 2023، بتحقيق أكثر من 22 منصة وميدالية وكأساً متنوعة في كل البطولات التي شارك من خلالها، وقال: ما تحقق من مكتسبات في الفترة الماضية لفريق أبوظبي، بالوصول للعديد من المنصات ورفع علم الإمارات في أكثر المناسبات التي شاركنا من خلالها، هو إنجاز رياضي قوي نرغب في أن نواصل تحقيقه في بقية المنافسات الدولية والبطولات التي نشارك من خلالها حتى نهاية الموسم.

وقدم سالم الرميثي إشادته بفريق أبوظبي صاحب المواهب الشابة المتعددة وفي شتى الفروع، وقال: فريقنا حالياً يعتبر الأفضل من ناحية الأرقام والمنصات والإنجازات، ونمتلك المواهب في سباقات المحركات والزوارق والدراجات المائية والشراع الحديث أيضاً، ونرغب في الاستمرار على نفس النهج في ما هو قادم.

ومن المقرر أن تبدأ تفاصيل البطولة في سان نازارو يوم الجمعة مع التسجيل الرسمي في المسابقة والفحص الفني، ثم الانتقال لسباق أفضل زمن يوم السبت، ولاحقاً السباق الختامي يوم الأحد والنهائي للجولة.



