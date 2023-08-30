خطاب يحطم الرقم العالمي في مونديال «رفعات القوة»

دبي (الاتحاد)



نجح عبدالكريم خطاب نجم منتخب الأردن لرفعات القوة في تحطيم الرقم العالمي في بطولة العالم التي وصلت إلى محطتها الأخيرة، ليحلق بذهبية وزن 88 كجم ليكسر الرقم القياسي المسجل باسمه 250 كجم، حينما رفع 251 كجم لتبتسم دبي له للمرة الثانية على التوالي بعد تحطيم رقمه العالمي في بطولة فزاع الدولية ليكرر مشهد التألق.

وأسعد خطاب العرب المشاركين في البطولة كأول عربي يحطم الرقم العالمي في «نسخة دبي 2023» بعزيمة وإصرار كبيرين، مؤكداً نجوميته في هذه اللعبة تاركاً المركز الثاني والميدالية الفضية للصيني جوني يي الذي رفع 234 كجم، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية للمصري محمد الإلفاط 222 كجم.

وكشف البطل الأردني خطاب عن تأهله المبكر للتواجد في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» وذلك بعد شهر من «بارالمبية طوكيو 2020» عبر بوابة بطولة العالم بجورجيا، مؤكداً أنه يستعد جيداً لترك بصمة جديدة في باريس.

وقال: إن رياضة رفعات القوة بالأردن على الطريق الصحيح بحصدها نتائج إيجابية، مما كان له الأثر الكبير في ارتفاع مستوى الأبطال ورفع علم الأردن عالياً خفاقاً في المحافل القارية والعالمية.

ووصف خطاب بطولات فزاع بأنها من الأحداث المهمة على خريطة رياضة» أصحاب الهمم «العالمية، حيث يحرص الأبطال النخبة على المشاركة فيها، مؤكداً أن بطولة العالم دبي 2023 حققت المراد وفق النهج المرسوم.

من ناحية أخرى شدد محمد خميس بطلنا البارالمبي على ارتفاع المستوى الفني لمونديال دبي، مبيناً أن المنتخبات قد استعدت بشكل جيد مما كان له الانعكاس الإيجابي على المستوى الفني العام وخاصة أنه محطة تأهيلية مهمة لخوض تحدي النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وكشف أن الاستعجال كان وراء بعض الأخطاء لدى اللاعبين، مبيناً أن دولية فزاع المقبلة تعتبر المحطة التأهيلية الأخيرة للتواجد في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية.

واختتم خميس حديثه بقوله: إن المنتخب الصيني يعد بكل المقاييس الأفضل بـ «مونديال دبي» في ظل اكتشاف وجوه جديدة قالت كلمتها المسموعة في هذ الحدث العالمي المهم، حيث يملك منتخب التنين قاعدة قوية التي هي أساس النجاح.