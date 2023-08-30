«فريدا» تتوّج بكأس مهرجان منصور بن زايد ببلجيكا



عصام السيد (أبوظبي)



توّجت المهرة البلجيكية «فريدا بي» للمالك والمدرب بيتر ديكرس بقيادة كونج سانتانجيلو، بطلة لسباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «قوائم» لمسافة 2300 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والبالغ جائزته 20 ألف يورو برعاية النسخة الخامسة عشر للمهرجان العالمي، والذي أقيم بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا.

وتقام سباقات المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم صغار الملاك والمربين، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

وجاء فوز «فريدا بي» البالغة من العمر أربع سنوات، ناجزاً بفارق 4 أطوال عن غريمها الجواد الهولندي «بيكاسو تي» بقيادة الفارسة آنا فان دي تروست، فيما جاء ثالثاً بفارق طولين عن الثاني «بابيلون تي» بقيادة كوب فاندربيك، وسجلت البطلة زمناً وقدره 2:28:21 دقيقة.

توج الفائزين محمد إسماعيل السهلاوي سفير الدولة لدي مملكة بلجيكا، بحضور لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونيللى فليبوت رئيس رابطة الخيول العربية في مملكة بلجيكا.



وتقدم السفير محمد اسماعيل السهلاوي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على الدعم المتواصل الذي يقدمه سموه لإحياء نشاط الفروسية، ورفع أسهم الخيول العربية في العالم، موضحاً أن توجيهات سموه، قادت إلى النجاح الكبير الذي يحققه المهرجان.

وقال: المهرجان يهدف لتعريف الشعوب الأوروبية بأهمية الخيول العربية في التراث الإماراتي والعربي الأصيل، وتعزيز تواصل الأجيال في الدولة، تحقيقاً لاعتزاز الأبناء بعراقة ماضيهم وتعريفهم بما للخيل العربي من أهمية، ويتوافق ذلك مع استراتيجية المهرجان في الحفاظ على التراث العريق للدولة.

من جهتها، أعربت لارا صوايا عن سعادتها بالنجاح الذي حققه المهرجان بمدينة وارجيم، مشيرة إلى أنه أكبر السباقات في الموسم في بلجيكا، حيث تم تصنيفه «قوائم»، وجاء حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

ووجهت الشكر للـحضور، والجمهور الغفير من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة، الذي حرص على متابعة فعاليات السباق، وكذلك الشكر لجميع الهيئات والمؤسسات الراعية للمهرجان، ولكل من ساهم في النجاح الذي تحقق.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجائزة الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية.

يذكر أن أول سباقات المهرجان انطلق في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم أكثر من 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة.