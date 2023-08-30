ميلوش يسابق «ضرس العقل» لموقعة «الإعصار»

مراد المصري (دبي)



قاد فيصل الطاهري مساعد مدرب الوصل والجهاز المعاون لميلوش المدير الفني لـ «الإمبراطور»، تدريبات الفريق أمس، ترقباً لمواجهة حتا يوم الخميس في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك بعدما اضطر الصربي للغياب بسبب المرض بعد خلعه «ضرس العقل».

وتابع الصربي التدريبات عن بعد وبالتواصل مع الجهاز المعاون، مع سعيه للتعافي للتواجد على دكة الفريق خلال المباراة المقبلة في ملعب زعبيل، ومواصلة قيادة الوصل في مسيرته الإيجابية في انطلاق الموسم، بعدما سبق له تحقيق انتصارين في دوري أدنوك للمحترفين على حساب الإمارات والشارقة على التوالي.

وشهدت تدريبات الفريق التي انطلقت بعد العصر في توقيت مماثل لموعد مواجهة حتا، مشاركة كافة اللاعبين، حيث لا توجد أي إصابات مؤثرة في ظل التحضير البدني الإيجابي للفريق خلا المعسكر التحضيري للفريق من أجل تحمل ضغط مباريات انطلاقة الموسم الحالي، إلى جانب سعي اللاعبين للحفاظ على الروح المعنوية المرتفعة وتحقيق انتصار جديد في مسابقة مختلفة، مع وجود الطموح بالمنافسة في مختلف المسابقات بالتركيز على كل مباراة بوقتها.

وعلى صعيد آخر، تلقى خالد السناني حارس مرمى الفريق تحفيزاً من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل عدم تواجده ضمن قائمة منتخبنا بحسب خيارات المدرب البرتغالي باولو بينتو، حيث عبر عشاق «الفهود» عن مساندتهم له، وتحفيزه لمواصلة تقديم الأداء المميز الذي ظهر به في انطلاق الموسم، بعدما تصدى لركلة جزاء في مواجهة الشارقة، وخرج بشباك نظيفة أمام الإمارات.