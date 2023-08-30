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الرياضي

تمديد موعد الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة حتى 10 سبتمبر

تمديد موعد الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة حتى 10 سبتمبر
30 أغسطس 2023 13:18

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تمديد موعد الترشح للجائزة في نسختها السابعة، إلى يوم 10 سبتمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق الذي كان محدداً في 31 أغسطس 2023.
ويأتي قرار التمديد نظراً للإقبال المتزايد ولإتاحة الوقت الكاف للراغبات في التقدم بطلبات الترشح، في إطار حرص الأكاديمية على منح الفرصة للجميع للتقدم للجائزة من الإمارات ومختلف الدول العربية.
وقالت مريم المنصوري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «تحرص اللجنة المنظمة للجائزة في إطار اهتمامها ودعم مسيرة رياضة المرأة على مستوى الوطن العربي على توفير كل الفرص للجميع بنسب متساوية، ويسعدنا الإعلان عن تمديد فتح باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبدعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، وبتنظيم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، حتى يوم 10 سبتمبر المقبل».
وأضافت:«التمديد جاء بناء على الإقبال الكبير على الترشح للجائزة من مختلف دول الوطن العربي، حيث يتيح الموعد الجديد الفرصة أمام الراغبات في التقدم بملفاتهم للمنافسة على الجائزة في نسختها السابعة».
وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في الحفل الذي يقام في أبوظبي 15 نوفمبر المقبل، وتشتمل الجائزة التي يبلغ إجمالي جوائزها مليوناً وثمانمائة ألف درهم، على 11 فئة للمستويين الفردي والجماعي، حيث تشمل جوائز المستوى الفردي على فئة أفضل رياضية عربية، أفضل رياضية إماراتية، أفضل رياضية ناشئة، أفضل رياضية من صاحبات الهمم، أفضل مدرب/مدربة، أفضل إعلامية رياضية، وتم استحداث فئة جديدة في النسخة السابعة وهي جائزة أفضل أم رياضية.
أما على مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية فتشمل الجائزة على فئة أفضل برنامج لتنمية الناشئات، أفضل فريق، أفضل مبادرة إبداعية رياضية.
وتمنح الأكاديمية جائزة خاصة لتكريم شخصية العام الرياضية العربية، وهي جائزة تمنح من قبل لجنة التحكيم لتكريم شخصية عربية على أدائها المتميز وإسهاماتها في مجال الرياضة النسائية. 

الإمارات
أبوظبي
جائزة فاطمة بنت مبارك الرياضية
رياضة المرأة
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