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27 لاعباً في قائمة «أبيض الشباب»» لمعسكر سلوفينيا

27 لاعباً في قائمة «أبيض الشباب»» لمعسكر سلوفينيا
30 أغسطس 2023 13:12

 
أبوظبي (الاتحاد)

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غادرت بعثة منتخب الشباب تحت 20 عاماً إلى سلوفينيا لإقامة معسكر خارجي يستمر إلى 13 سبتمبر المقبل، استعداداً للمشاركات الإقليمية والقارية المقبلة، أبرزها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2024.
واستدعى المدرب الوطني سليم عبدالرحمن 27 لاعباً، هم: راشد سيف الشامسي، سيف خالد الشلبي «الإمارات»، يوسف أحمد المرزوقي «الجزيرة»، سيف عبيد الكعبي، عبدالرحمن يوسف حسن، عبدالله زعل مطر «الشارقة»، جمعة محمد الفلاسي، عبدالله حسن أحمد، عبدالعزيز علي الأصبحي، علي عبدالله الصفار، غيث بدر سهيل، محمد جمعة المنصوري «شباب الأهلي»، عبدالله فيصل بن عقيل، عيد محمد ربيع، محمد عبدالله الزعابي، منصور علي البلوشي «العين»، أحمد رائد الشمري، زيد أسامة عثمان، عبيد سالم ربيع «النصر»، ذياب محمد المرزوقي، زايد سلطان الفلاحي، سعود سالم سعيد، ياسر ألوعلي محمد «الوحدة»، راشد عبدالله المزروعي، عبدالله أنور الحمادي، محمد عبدالسلام عيسى، محمد ناصر العبدولي «الوصل».
ويخوض «أبيض الشباب»، خلال فترة المعسكر، عدداً من المباريات الودية مع منتخبات من مدارس كروية مختلفة.

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