«جلوب سوكر» توقع اتفاقية مع «الليجا»



دبي (الاتحاد)



أعلنت «جلوب سوكر» الجهة المنظمة لجوائز دبي جلوب سوكر المرموقة، عن توقيع اتفاقية لمدة 5 سنوات مع رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، وتمثل الخطوة أول شراكة لـ «جلوب سوكر» في السوق الأوروبية، وتشهد إقامة حفل توزيع جوائز «الليجا»، إلى جانب الدورة الافتتاحية من حفل توزيع جوائز أوروبا «جلوب سوكر 2024».

وتقام أمسية احتفالية استثنائية تتضمن فعاليتين مباشرتين لتوزيع الجوائز في نهاية موسم 2023-2024 في مدينة أوروبية يتم الإعلان عنها قريباً.

ويندرج حفل توزيع جوائز أوروبا «جلوب سوكر 2024»، في إطار سلسلة «جلوب سوكر» العالمية الجديدة، ويحتفي بأصحاب الأداء الأفضل على مستوى قارة أوروبا، من لاعبين ومدربين وأندية ومديرين ووكلاء لاعبين وغيرهم من الجهات المعنية.

وتستند الجوائز إلى تصويت الجمهور لتحديد الفائزين بجوائز أوروبا «جلوب سوكر 2024»، بما يشمل أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل مدرب وأفضل رئيس نادٍ، ويتأهل الفائزون تلقائياً للمشاركة في حفل جوائز «دبي جلوب سوكر 2024»، والذي يُقام في نهاية العام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في إطار مبادرة تحت اسم»الطريق إلى دبي».

وقال توماسو بيندوني، المؤسس والمدير التنفيذي لجائزة «دبي جلوب سوكر»: يشهد العام المقبل نقلة نوعية في مسيرة تطور علامة «جلوب سوكر»، ويسرنا التعاون مع رابطة الدوري الإسباني لإطلاق جوائزنا الجديدة في أوروبا، بالتزامن مع أول حفل عالمي للدوري الإسباني، وتحظى النسخة الأوروبية من جوائز «جلوب سوكر» بمزيد من التميز مع مشاركة الدوري الإسباني المرموق على مستوى العالم وحضور أبرز نجومه، ويمنح إقامة حفل توزيع جوائز «الليجا» الرسمي في الموقع ذاته مع «جلوب سوكر» كرة القدم الإسبانية منصة فريدة لتكريم أفضل لاعبيها وتعزيز حضور علامتها على الصعيد الدولي.

ومن جانبه، قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني: يمر الدوري الإسباني حالياً بمرحلة تحولية، ونسعى لمواصلة التطور الشامل، ويتمثل أحد أهدافنا لهذا الموسم في توفير محتوى بلغات عدة للوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور، ويسهم توقيع الشراكة الاستراتيجية لخمس سنوات مع «جلوب سوكر» في تحقيق هذا الهدف، كما نفخر بأن نكون أول دوري أوروبي يتعاون مع «جلوب سوكر».

وأضاف تيباس: يسعدنا التعاون مع شركة تتميز بخبرة واسعة تتخطى عشرة سنوات في تنظيم حفلات توزيع جوائز كرة القدم المرموقة، مما يسهم في تعزيز شهرة ومكانة علامة الدوري الإسباني وأنديته على الصعيد العالمي، وتساعدنا هذه الشراكة على الترويج للاعبينا وأنديتنا وجمهورنا، وتسلط الضوء على التزامنا المشترك بالاحتفاء بأفضل المواهب في عالم كرة القدم.