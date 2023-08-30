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حمدان ووافية يتصدران «آسيوية الشطرنج»

حمدان ووافية يتصدران «آسيوية الشطرنج»
30 أغسطس 2023 12:30

 
دبي (الاتحاد) 

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تصدر 10 لاعبين قمة بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر إلى 4 سبتمبر المقبل، بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة من 27 دولة، يتنافسون في 4 فئات تصنيفية، تحت التصنيفين 2000، و1700 للذكور والإناث.
وجاء حمدان إدريس لاعب منتخبنا ضمن المتصدرين لفئة الذكور بـ «العلامة الكاملة» برصيد 3 نقاط، بعد الجولة الثالثة، إثر فوزه في 3 مباريات، على الإيراني بهاروز فولادي، ومواطنه أبو الفضل، والفلبيني روكي ببلان، وتبعه 8 لاعبين «2.5 نقطة».
وتصدر وافية درويش المعمري لاعبة منتخبنا قمة فئة الإناث «3 نقاط» في 3 جولات، متساوية مع زميلتها مريم عيسى لاعبة نادي دبي للشطرنج، والهندية جبان ساشي، حيث فازت وافية على الهندية جان أداهيا وداهناسا من سيريلانكا، والعُمانية عنات العيساني، فيما فازت مريم على زميلتها ريم الحمادي، والهندية بوجا راني وجانبولد من منغوليا.
وأكدت خلود الزرعوني رئيس اللجنة الإعلامية والنسائية بالاتحاد، نائب رئيس اللجنة الإعلامية بالبطولة، أن الحدث الآسيوي يمثل فرصة كبيرة للاعبي ولاعبات منتخبنا، وأيضاً الأندية في الاستفادة من إقامة البطولة على أرض الإمارات، من خلال الاحتكاك بمدارس شطرنجية مختلفة، وأيضاً البطولة تمثل فرصة لزيادة نقاط التصنيف الدولي، وتحقيق الألقاب الدولية والبداية مبشرة في منافسة لاعبينا ولاعباتنا على الصدارة من اليوم الأول، ونأمل أن تكون المحصلة في النهاية بحصد إنجاز للشطرنج ولرياضة الإمارات، خاصة أن لاعبي ولاعبات المنتخب يمثلون من الخبرة والمستوى الفني، ما يضعهم في المقدمة.
وأضافت أن تنظيم البطولة يسير في الاتجاه الصحيح، ولدينا خبرات إدارية وتنظيمية كبيرة قادرة على العبور بالحدث القاري إلى «بر الأمان»، في ظل المشاركة الكبيرة من 27 دولة، والمكاسب في الاستضافة متعددة على المستويات الفنية والإدارية، ولعل سمعة الإمارات في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، والتي يشهد لها الجميع تمثل حافزاً للجنة المنظمة، ونشكر كل الداعمين للحدث، خاصة الرعاة الذين لهم دور كبير في إنجاح البطولة. 

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