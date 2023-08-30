فافرينكا يتمسك بالتنس بعد «الأربعين»!



واشنطن (رويترز)

قال ستانيسلاس فافرينكا بطل أميركا المفتوحة للتنس السابق، إنه لا يزال يملك القدرة على اللعب في أكبر المحافل، بعد أن أصبح السويسري المخضرم أكبر لاعب سناً، يفوز بمباراة للفردي في البطولة، منذ فعلها جيمي كونورز في 1992، وهو في سن 40 عاماً.

واسترجع فافرينكا «38 عاماً»، الذي نال آخر ألقابه الثلاثة في البطولات الأربع الكبرى في نيويورك عام 2016، سنوات مجده، ليتفوق على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 7-6 و6-2 و6-4، وبدا أنه يتحرك بسلاسة في الملعب، رغم إصابات القدم التي طاردته في السنوات الأخيرة.

وقال فافرينكا للصحفيين: «أعتقد أنني ألعب بشكل جيد، لا أحاول المقارنة مع الماضي، لأنه ليس من الجيد أن أبداً مقارنة ما كنت أفعله قبل سنوات قليلة، ولكنني سعيد بأدائي، وأعرف أين أنا الآن، وأعرف أنني قادر على التغلب على بعض اللاعبين البارزين، يمكنني اللعب على أعلى المستويات، أتحرك بشكل جيد، كانت مباراة رائعة، وسعيد بالفوز بثلاث مجموعات، الأهم هو الاستمرار في السير في الاتجاه الصحيح».

وأضاف: «كانت الأشهر القليلة الماضية أفضل تقريباً مع تحقيق المزيد من الانتصارات كل أسبوع، مما زاد ثقتي في نفسي، آمل أن أتمكن من مواصلة الضغط وتحقيق بعض النتائج الكبيرة قبل نهاية العام».

وعاد فافرينكا إلى المنافسات في مارس آذار 2022 بعد غياب أكثر من عام، عقب إجراء جراحتين في قدمه اليسرى، وعاد إلى قائمة أفضل 100 لاعب في التصنيف العالمي في وقت سابق هذا الموسم ليحتل حالياً المركز 49، وقال إنه لا يعتزم إسدال الستار على مسيرته.

وأضاف: «أرغب في أن أدفع نفسي إلى أقصى الحدود، وأن أكون اللاعب الأفضل قدر الإمكان، بالطبع ستشهد صعوداً وهبوطاً في حياتك المهنية مع بعض المشاعر الإيجابية، عندما تفوز وبعض المشاعر السيئة عندما تخسر، وهذا أيضاً أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني إلى الاستمرار في الحصول على تلك المشاعر، آمل أن يكون ذلك إيجابياً، ولم أنس أبدا لماذا بدأت لعب التنس، وما كنت أحلم به عندما كنت صغيراً، اللعب في أميركا المفتوحة، وخوض البطولات الأربع الكبرى وبطولات اتحاد المحترفين والوجود هنا، أنا سعيد لأنني ما زلت أستطيع اللعب في هذا المستوى».