30 مليون يورو تنقل بافارد الى الإنتر



روما (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، وافق على انتقال مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافارد الى صفوف إنتر ميلان.

وأوضحت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» وقناة «سكاي سبورت» أن إنتر ميلان سيدفع 30 مليون يورو لإتمام صفقة المدافع البالغ 27 عاماً، وهو مبلغ قد يصل إلى 32 مليون يورو مع المكافآت.

وأضافت الصحيفة والقناة أن بافارد الذي وصل إلى ميلانو، سيجتاز الفحص الطبي التقليدي، قبل إضفاء الطابع الرسمي على انتقاله.

وذكرت الصحافة الإيطالية أن النادي «اللومباردي» منح مهلة أخيرة لبايرن ميونيخ انتهت لقبول عرضه أو رفضه.

وأعرب بافارد الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ في يونيو 2024، عن رغبته في اكتشاف بطولة أخرى، بعد أن أمضى سبع سنوات في ألمانيا، حيث لعب مع شتوتجارت من 2016 الى 2019، ثم بايرن ميونيخ لمدة أربع سنوات، فاز معه خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الألماني «2020 و2021 و2022 و2023»، وكأس ألمانيا «2020»، والكأس السوبر المحلية «2020 و2022»، ودوري أبطال أوروبا «2020»، والكأس السوبر الأوروبية «2020» ومونديال الأندية «2020».

وسيكون بافارد أيضاً قادراً على اللعب في مركز قلب الدفاع في الإنتر، وفقاً لرغبته في تطوير مسيرته.

وبدأ الإنتر، صاحب المركز الثالث ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، موسمه بانتصارين على مونتسا وكالياري ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ميلان ونابولي حامل اللقب.