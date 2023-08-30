لاعبو اتحاد كلباء يزورون مدارس الشارقة

فيصل النقبي (كلباء)



قامت إدارة شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، بزيارات مجتمعية إلى عدد من مدارس الشارقة، ضمن مشروع التواصل مع المجتمع، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تواصل الأندية مع المجتمع المحلي.

ورافق الإدارة خلال الزيارة، عدد من لاعبي الفريق الأول، ودعوا الطلاب والطالبات إلى تشجيع الفريق، خلال مباريات الموسم، وقاموا بتوزيع عدد من الشالات والمستلزمات الخاصة والقمصان على طلاب المدارس.

وأكد أحمد الزعابي نائب رئيس الشركة أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات النادي العديدة، في التواصل مع المجتمع، حيث وضعت الإدارة خطة واضحة لهذه المهمة استجابة للتوجيهات، ورغبة من النادي في خدمة مجتمع مدينة كلباء.

وأضاف: نسعى لزيادة التفاعل المجتمعي مع أنشطة الشركة، والاستفادة من هذه الفئات، وتشجيعها على الحضور للملاعب ومساندة الفريق، كما نحثهم على استذكار دروسهم والاجتهاد بها من أجل مستقبلهم العلمي والحياتي.