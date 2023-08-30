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فينيسيوس يخرج من قائمة «السامبا»

فينيسيوس يخرج من قائمة «السامبا»
30 أغسطس 2023 11:54

 
ساو باولو (د ب أ)


خرج فينيسيوس جونيور هداف ريال مدريد الإسباني، من قائمة المنتخب البرازيلي، خلال مبارياته المقبلة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بسبب الإصابة في الفخذ. 

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وتعرض فينيسيوس «23 عاماً» للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها النادي الملكي على مضيفه سيلتا فيجو بهدف يوم الجمعة الماضي، ومن المتوقع غيابه لنحو شهر.
ويلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره البوليفي يوم الثامن من سبتمبر المقبل، وبعدها بأربعة أيام يلاقي بيرو.
وقرر فيرناندو دينيز المدير الفني الجديد لمنتخب «السامبا» الاستعانة برافينيا لتعويض غياب فينيسيوس.

البرازيل
تصفيات المونديال
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
رافينيا
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