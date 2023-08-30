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توتنهام يودع كأس الرابطة تحت الأمطار!

توتنهام يودع كأس الرابطة تحت الأمطار!
30 أغسطس 2023 11:33

 
لندن (رويترز) 

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تغلب فولهام على توتنهام 5-3 بركلات الترجيح، ليبلغ الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد تعادلهما 1-1 على ملعب كرافين كوتاج، بينما خسر ليدز يونايتد المنافس بالدرجة الثانية بركلات الترجيح أيضاً أمام سالفورد سيتي.
وأخفق دافينسون سانشيز مدافع توتنهام في تسجيل ركلة الجزاء الثالثة التي أنقذها حارس فولهام ماريك روداك، قبل أن يسجل لاعبا أصحاب الأرض جواو بالينيا وكيني تيتي ركلتين ليحسما الفوز لفولهام.
وتحت الأمطار، تقدم فولهام في الدقيقة 19 من قمة لندن بهدف عكسي عبر مدافع توتنهام ميكي فان دي فين من مدى قريب.
ولم يطلق توتنهام، الفائز باللقب أربع مرات، أي تسديدة على المرمى في الشوط الأول، وكان بإمكان أصحاب الأرض التقدم بهدفين قبل الاستراحة، لكن فريزر فورستر حارس توتنهام تصدى لضربة رأس رائعة من رودريجو مونيز قبل نهاية الشوط.
وأدرك فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو التعادل في الدقيقة 56، عندما حول ريتشارليسون تمريرة عرضية للكرواتي إيفان بريشيتش إلى الشباك بضربة رأس من زاوية ضيقة.
ورغم ذلك كان فولهام قريباً من الفوز في الوقت الأصلي للمباراة، عندما أطلق هاري ويلسون تسديدة من داخل منطقة الجزاء أنقذها فورستر.
وتغلب سالفورد سيتي المنافس في دوري الدرجة الرابعة 9-8 بركلات الترجيح على ليدز يونايتد بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة، وأهدر كل فريق ركلة ترجيح في أول خمس قبل أن يسدد جيمي شاكلتون لاعب ليدز في العارضة، قبل أن يحسم أسامة أشلي الفوز لسالفورد.
وبدا بليموث أرجيل المنافس في دوري الدرجة الثانية في طريقة، لتحقيق مفاجأة أخرى عندما تقدم 2-صفر على كريستال بالاس المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فريق روي هودجسون انتفض ليفوز 4-2.
ومنح بن وين التقدم لبليموث مبكراً، وجعل لوك كوندل النتيجة 2-صفر بعد الاستراحة، لكن المهاجم أودسون إدوارد قلص الفارق لبالاس، بعد مرور ساعة من البداية، ثم أحرز الفرنسي جان-فيليب ماتيتا ثلاثية متتالية.
وحول بورنموث تأخره بهدف ليفوز 3-2 على سوانزي سيتي المنافس بالدرجة الثانية ليحقق المدرب أندوني إيرولا أول انتصاراته مع بورنموث.
وسحق ولفرهامبتون واندرارز بلاكبول المنافس في دوري الدرجة الثالثة، بينما تغلب لوتون تاون الوافد الجديد على الدوري الممتاز، الذي لم يحقق أي انتصار في مباراتين، بعد عودته لدوري الأضواء، على نادي جيلينجام المنتمي للدرجة الرابعة 3-2.
ومنحت أهداف ويلفريد نديدي وجيمي فاردي متصدر الدرجة الثانية ليستر سيتي فوزاً مريحاً 2-صفر على ترانمير روفرز بالدرجة الرابعة.

كأس الرابطة الإنجليزية
توتنهام
فولهام
ليدز يونايتد
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