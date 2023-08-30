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رابينو.. «نهاية المشوار»

رابينو.. «نهاية المشوار»
30 أغسطس 2023 11:30

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم، أن نجمته ميجان رابينو، بطلة أولمبياد 2012 وبطلة العالم 2015 و2019، تخوض مباراتها الأخيرة مع منتخب بلادها أمام جنوب أفريقيا ودياً في شيكاغو في 24 سبتمبر المقبل.
وقال الاتحاد إنه سيتم تكريم اللاعبة البالغة 38 عاماً، وصاحبة 202 مباراة دولية، سجلت خلالها 63 هدفاً.
وقالت رابينو في بيان: «يعتقد الناس أن إنهاء مسيرتي أمر محزن، ولكن إذا عدت إلى أكثر من 30 عاماً من كرة القدم، فإن المشاعر التي تغلب على كل شيء هي الفرح والامتنان».
وكانت رابينو المعروفة أيضاً بنشاطها خارج الملعب في المسائل الاجتماعية والحقوقية، قررت اعتزال اللعب في نهاية هذا الموسم في نوفمبر المقبل، وإسدال الستار على مسيرة استمرت 17 عاماً، وفازت خلالها بكأس العالم مرتين.
وودعت رابينو التي اختيرت أفضل لاعبة في العالم عام 2019، نهائيات كأس العالم الأخيرة في أستراليا ونيوزيلندا مع منتخب بلادها من الدور ثمن النهائي على يد السويد «0-0,4-5 بركلات الترجيح».
وكانت قد فازت مع الولايات المتحدة بدورة الألعاب الأولمبية عام 2012، وكأس العالم عامي 2015 و2019.

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