«نصر رونالدو» يستعرض بـ «رباعية» في «حفل الشباب»



الرياض (أ ف ب)

واصل الأهلي انطلاقته القوية، ولحق بالاتحاد «حامل اللقب» إلى الصدارة، بفوز رابع توالياً كان على حساب ضيفه على الطائي 2-0، فيما تابع النصر صحوته بفوز كبير على جاره الشباب برباعية، بينها ثنائية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

في المباراة الأولى، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، قاد الوفدان الجديدان الدوليان، الجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسي أهلي جدة إلى فوزه الرابع توالياً بتسجيلهما الهدفين في الدقيقتين 39 و59.

ورفع الأهلي، العائد حديثاً إلى دوري الأضواء، رصيده إلى 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف جاره الاتحاد المتصدر وحامل اللقب، فيما مني الطائي بخسارته الثالثة توالياً، وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

ونجح الأهلي في افتتاح التسجيل، عندما مرر سان ماكسيمان كرة من الجهة اليسرى تابعها محرز من حافة المنطقة داخل الشباك «39»، وهو الهدف الثاني لمحرز القادم من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد الأول في مرمى الخليج في المرحلة الثانية، وعزز الأهلي تقدمه مطلع الشوط الثاني، عندما مرر محرز كرة لكيسي داخل المنطقة، سددها بقوة داخل المرمى «59»، مسجلاً هدفه الثاني مع الفريق، منذ انضمامه إلى صفوفه قادماً من برشلونة الإسباني، وكان كيسي سجل هدف الفوز للأهلي على الأخدود في المرحلة الثالثة.

وفي الثانية على ملعب «الأول بارك» سجل رونالدو ثنائيته في الدقيقتين 13 و38 من ضربتي جزاء، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف في صدارة لائحة الهدافين، بفارق هدف أمام زميله في الفريق الدولي السنغالي ساديو ماني صاحب الهدف الثالث «40» ومهاجمي الاتحاد، الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله والهلال البرازيلي مالكوم، وختم سلطان الغنام المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة 80.

وهو الفوز الثاني توالياً للنصر بعد خسارتين متتاليتين، ورفع رصيده إلى ست نقاط، وارتقى إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد الشباب عند نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وحصل النصر على ضربة جزاء، انبرى لها رونالدو بنجاح على يسار سيونج «13»،

وسجل النصر هدفاً ثانياً بوساطة رونالدو، لكن الحكم ألغاه، بعد العودة لحكم الفيديو المساعد «الفار» بداعي خطأ على المهاجم البرتغالي «20»، وحصل النصر على ضربة جزاء ثانية، نفذها رونالدو بقوة على يسار سيونج «38»، وعزز ماني تقدم النصر بهدف ثالث، إثر تمريرة من رونالدو، سددها قوية على يسار سيونج «40».

وحصل النصر على ضربة جزاء ثالثة أهدرها غريب، بعدما ارتطمت كرته بالقائم «63»،

وأكمل الشباب المباراة بعشرة لاعبين، بطرد قائده الأرجنتيني إيفر بانيجا «78»، واستغل النصر النقص العددي، وأضاف الهدف الرابع من هجمة منظمة، أنهاها رونالدو برأسية ارتطمت بالقائم، وتهيأت أمام الغنام الذي سددها بقوة داخل المرمى «80».