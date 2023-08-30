مواني لآينتراخت: «أسألك الرحيل»!



باريس (أ ف ب)

طلب الدولي الفرنسي راندال كولو مواني، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، علناً من مسؤولي ناديه السماح له بالرحيل وقبول عرض باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم للتعاقد معه.

وقال المهاجم السابق لنادي نانت الفرنسي، والمنتقل إلى آينتراخت «صيف 2022»، في مقابلة مع قناة «سكاي ألمانيا»: ليس سراً أن باريس سان جيرمان قدم لي عرضاً قياسياً.

وأضاف: الانتقال إلى باريس يمثل الآن فرصة فريدة بالنسبة لي، أود الانتقال إلى باريس وأبلغت المسؤولين عن فريقي بذلك.

وقال: آمل أن يقبل آينتراخت عرض باريس، ويجعل هذا الانتقال ممكناً بالنسبة لي.

وكان المدير الرياضي لآينتراخت ماركوس كروشه، استبعد في 17 أغسطس فكرة السماح للاعب البالغ «24 عاماً» بالرحيل، مؤكداً أن عقده يلزمه بالبقاء حتى يونيو 2027.

وكان كولو مواني أفضل ممرر حاسم في الدوري الموسم الماضي، كما سجل 23 هدفاً في جميع المسابقات في موسمه الأول مع آينتراخت فرانكفورت، بينها 15 هدفاً في الدوري.

ودفع تألقه العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة إلى الاهتمام بخدماته بينها باريس سان جيرمان.