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الرياضي

«الديربيات الثلاثة» تختتم ذهاب الدور الأول

«الديربيات الثلاثة» تختتم ذهاب الدور الأول
30 أغسطس 2023 23:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


يشهد ختام ذهاب الدور الأول لمباريات «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لموسم 2023- 2024، إقامة 3 مباريات «ديربي» يوم الخميس، أبرزها بني ياس والجزيرة، على ملعب الأول بالشامخة، والوصل وحتا على ملعب زعبيل، وخورفكان واتحاد كلباء على استاد صقر بن محمد القاسمي.
ويتشابه موقف بني ياس والجزيرة على صعيد «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 3 نقاط لكل منهما، قبل مواجهة الخميس في انطلاق مشوارهما في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث يمتد التشابه بين الفريقين إلى نتائج المواجهات السابقة على صعيد البطولة في ثلاث مباريات، برصيد انتصار لكل منهما مقابل التعادل في مباراة.
ويعول «السماوي» و«فخر أبوظبي» على القوة الهجومية الضاربة في الفريقين، حيث يبرز اسم الفرنسي يوسف نياكاتي في قائمة هجوم بني ياس برصيد 3 أهداف، وضعته على قمة هدافي «دوري أدنوك للمحترفين»، بالتساوي مع «الدولي» علي مبخوت نجم الجزيرة والهداف التاريخي للدوري.
وتلقي غيابات اللاعبين الدوليين للمنتخب الأولمبي، بظلالها على تشكيلة «فخر أبوظبي» الذي يفتقد خدمات الخماسي أحمد فوزي، أحمد محمود، نواف الحارثي، راكان وليد، زايد الزعابي، فيما استدعى مدرب «الأبيض الأولمبي» خميس المنصوري من «السماوي».
ويحتضن ملعب «زعبيل» مباراة الوصل وحتا في «مواجهة صربية» بين المدربين ميلوش ميلويفيتش الذي قاد «الإمبراطور» إلى حصد 6 نقاط في أول مباراتين في الموسم بالدوري، أمام مواطنه زيلكو ماركوف مدرب «الإعصار»، والذي يطارد فوزه الأول مع الفريق، بعد التعثر في جولتي الدوري أمام خورفكان 1-2، والعين 0-2، وستكون مباراة الخميس هي «الثالثة» في تاريخ مواجهات الوصل وحتا في «كأس الرابطة»، بعد تفوق «الأصفر» في المباراتين الماضيتين موسمي 2016- 2017 و2019- 2020.
ويبحث خورفكان واتحاد كلباء عن الفوز الأول في مواجهات الفريقين في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» في مباراة «الديربي» المنتظرة بين الفريقين في خورفكان، وكان «التعادل السلبي» حسم المواجهة الوحيدة التي جمعت الفريقين في تاريخ «كأس الرابطة» موسم 2019- 2020.

هاجس «الخامسة»

خسر بني ياس قبل مواجهة ضيفه الجزيرة، في آخر 4 مباريات على ملعبه في «كأس الرابطة»، لتكون أطول سلسلة خسارة في المباريات على الأرض، في الوقت الذي فشل فيه الجزيرة تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات بالكأس أيضاً، من خلال التعادل 3 مرات والخسارة في مباراة أمام الشارقة 0-1.

الوصل.. «161»!

تساوى رصيد الأهداف المسجلة للوصل في «كأس رابطة المحترفين» والتي بلغت 161 هدفاً، مع عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه بـ 161 هدفاً أيضاً في 107 مباريات، علماً بأن سجل «الأصفر» خلا من التعادل في آخر 13 مباراة على ملعبه في الكأس بالفوز في 8 لقاءات والتعادل 5 مرات.

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عقدة الأرض تطارد «النسور»

فشل خورفكان قبل مباراته أمام ضيفه اتحاد كلباء، في الفوز خلال آخر 5 مباريات على ملعبه ضمن «كأس الرابطة» بالتعادل في مباراتين، والخسارة في ثلاث، في الوقت الذي اكتفى فيه «النمور» بتسجيل هدف في آخر 6 مباريات للفريق في المسابقة ذاتها.

 

ذهاب الدور الأول


مباريات الخميس
بني ياس – الجزيرة 18:00
الوصل – حتا 18:00
خورفكان – اتحاد كلباء 20:30

 

 

 

مصرف أبوظبي الإسلامي
بني ياس
الجزيرة
الوصل
حتا
خورفكان
اتحاد كلباء
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