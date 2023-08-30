«البايرن» يطارد «نسر ليستر» !



أنور إبراهيم (القاهرة)



بوصول الدولي الإنجليزي هاري كين إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، اكتملت «القوة الضاربة» لهجوم بطل ألمانيا، إذ أصبح يضم إلى جانب كين، الألمانيين جمال موسيالا وليروي ساني وجنابري.

ويسهم وجود الهداف الإنجليزي، في تعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي إلى برشلونة الإسباني.

وبعد بداية باهتة في كأس السوبر الألماني أمام لايبزج، استطاع كين أن يقدم أوراق اعتماده، من أول جولتين في الدوري الألماني «البوندسليجا»، إذ سجل 3 أهداف، وصنع هدفاً، وما زالت شهيته مفتوحة لإحراز المزيد من الأهداف، وهو الهدف الذي جاء من أجله، ما يزيد آمال وطموحات «البافاري» في المنافسة بقوة من أجل إنجازات كبرى هذا الموسم، أهمها دوري الأبطال «الشامبيونزليج».

غير أن توماس توخيل المدير الفني لـ «البايرن» لم يكتف بدعم الهجوم، وإنما يسعى أيضاً في الساعات القادمة، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، إلى تدعيم الوسط، رغم ما يضمه هذا الخط من نجوم كبار، مثل جوشوا كيميتش وليون جورتسكه، والشاب الواعد ريان جرافينبرخ، إلا أن الأخير قد يرحل إلى ليفربول الإنجليزي في الساعات الأخيرة لـ «الميركاتو»، ولهذا يرى توخيل ضرورة تدعيم هذا الخط، بمتوسط ميدان دفاعي آخر، ووقع اختياره على الدولي النيجيري ويلفريد نديدي «26 عاماً» لاعب ليستر سيتي الهابط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «الشامبيونشيب».

وذكرت شبكة «تيم توك» أن المسؤولين في بافاريا ينشطون بالفعل في اتجاه استقدام هذا اللاعب، ودخلوا في مفاوضات مع إدارة ليستر سيتي لتحقيق هذا الهدف.

وقالت الشبكة إن موقف النجم النيجيري لم يتضح بعد، وإن عقده ينتهي في «صيف 2024»، ما يعني إمكانية رحيله هذا الصيف، حتى يمكن لليستر سيتي الحصول على مقابل مادي مقابل بيعه.

واللاعب من جانبه يأمل في مغادرة ليستر سيتي للقيام بمغامرة أخرى في مكان جديد. ويضع مسؤولي النادي الإنجليزي 25 مليون يورو شرطاً لرحيله، ويسعى «البايرن» إلى تخفيض الرقم، حتى يتسنى له ضمه قبل غلق «الميركاتو» الصيفي.

بدأ ويلفريد نديدي، المولود في 16 ديسمبر 1996، مسيرته الاحترافية في جينك البلجيكي «2015- 2017» ثم انتقل إلى ليستر سيتي في «صيف 2017».

ولعب لمنتخب نيجيريا للشباب تحت20 سنة من 2013 إلى 2015، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2015.